R.Centroaficana.- El frente de grupos armados de RCA anuncia una "marcha inexorable" para "controlar" el país

27/07/2017 Efectivos de la MINUSCA en Bangassou POLITICA AFRICA REPÚBLICA CENTROAFRICANA INTERNACIONAL MINUSCA



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El nuevo frente unido de grupos armados contra el Gobierno de República Centroafricana, la Coalición de los Patriotas para el Cambio (CPC), ha anunciado una marcha "inexorable" para asumir el control total del país, inmerso en una gravísima crisis política después de que el Gobierno acusara en la víspera al expresidente François Bozizé de orquestar un golpe de Estado.



"La Coalición de los Patriotas para el Cambio (CPC) anuncia a la población centroafricana el inicio de la gran e inexorable marcha de sus columnas para hacerse con el control total del territorio", según un comunicado, con fecha de ayer y recogido este domingo por el portal de noticias 'Le Tsunami'.



La coalición es producto del acuerdo alcanzado por los principales grupos armados del país, todos ellos firmantes del acuerdo de paz de febrero de 2019, para crear un frente común contra el Gobierno del presidente, Faustin-Archange Touadéra, a poco más de una semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 27 de diciembre.



Tras varios días de informaciones sobre avances de grupos armados desde el oeste del país hacia Bangui, la capital, y de rumores sobre un posible golpe de Estado detrás del que estaría el expresidente Bozizé, cuya candidatura fue denegada para estos comicios, los líderes de seis grupos armados, tanto antiguos Séleka --principalmente musulmanes-- como 'antibalaka' --predominantemente cristianos--, acordaron finalmente la creación de esta alianza.



"A cada pueblo que atravesamos nos encontramos con multitudes que celebran nuestro paso y piden el fin del impopular régimen de Touadéra", apunta la coalición en su nota, antes de pedir a la gente que no protagonice actos de violencia si decide encaminarse a la capital, Bangui, para no forzar un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad centroafricanas.



"Hoy, la historia se pone en marcha", concluye el grupo en su comunicado.



LA MINUSCA PIDE A BOZIZÉ QUE LLAME A LA CALMA



En medio de esta grave situación, el representante especial de la ONU para el país africano y jefe de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, ha pedido a Bozizé que controle a sus seguidores y ha anunciado que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tratará la situación este lunes, antes de garantizar que las fuerzas de la misión garantizarán la paz en los comicios.



"Me gustaría pedir una vez más solemnemente al expresidente de la República que haga un llamamiento a la calma a sus seguidores", ha declarado Ndiaye en su cuenta de Twitter.



"Sobre la situación de seguridad actual, quisiera asegurar a los centroafricanos que la MINUSCA ha tomado todas las medidas en coordinación con las fuerzas de seguridad del país para garantizar la seguridad del proceso electoral y el bienestar de los candidatos", ha añadido.



Por último, el responsable de la ONU ha transmitido su condena contra "todo discurso de odio e incitación a la violencia", así como contra "todos los ataques injustos contra los socios internacionales de República Centroafricana y contra la MINUSCA". "Esto es inaceptable", ha añadido.