Raphael triunfa en el Wizink Center

19/12/2020 RAPHAEL EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 20 (CHANCE)



Estábamos deseosos de poder verle de nuevo sobre los escenarios derrochando ese arte que le caracteriza. Y es que tras más de 50 años de carrera musical, Raphael no se cansa y sigue dando los conciertos que tanto nos gustan. El último de ellos este sábado en el Wizink Center, donde pudimos ver a rostros conocidos como Ágatha Ruiz de la Prada, su hijo Manuel Martos, Amelia Bono o Susanna Griso.



Que es un grande de la música es un hecho, pero lo cierto es que Rapahel no nos deja de sorprender. Con todas las limitaciones que hay de la Covid, no ha querido dejar pasar la oportunidad de dar un concierto para todos sus seguidores que no han dejado ni un solo momento de apoyarle en su carrera artística.



Y es que a pesar de que ha desatado la polémica por la cantidad de personas que se reunieron en el establecimiento, lo cierto es que las medidas de seguridad estuvieron muy presentes en todo momento y el cantante actuó consiguiendo de nuevo el éxito entre sus seguidores. Una noche más que el cantante no podrá olvidar.