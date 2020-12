Rafael Leao, un rayo

EFE/EPA/SERENA CAMPANINI

Roma, 20 dic (EFE).- El portugués Rafael Leao fue este domingo la gran figura de la decimotercera jornada de la Serie A al firmar, a los seis segundos de la visita del Milan al Sassuolo, el gol más rápido de la historia del fútbol italiano.

Apenas pasaron seis segundos y 76 centésimas desde que el español Brahim Díaz movió el balón tras el pitido inicial hasta que Leao, a pase del turco Hakan Calhanoglu, superó al portero rival con un perfecto remate con la pierna derecha.

Fue una acción ensayada por el técnico Stefano Pioli, que ya en las últimas jornadas había intentado sorprender, sin suerte, a las defensas rivales en el primer balón jugado.

Leao mejoró el récord que pertenecía desde 2001 a Paolo Poggi, jugador del Piacenza (8 segundos), y el de Marco Branca, que marcó con el Udinese en 1993 a los 9 segundos.

El gol de Leao puso cuesta abajo el partido a un Milan que amplió distancias gracias al belga Alexis Saelemaekers, tras otra tremenda acción por la banda izquierda del lateral francés Theo Hernández.

Sigue brillando Theo, que se asentó como uno de los mejores laterales izquierdos de la Serie A con una serie de prestaciones sobresalientes. El francés lleva ya tres goles en este campeonato, tras anotar seis el curso pasado.

Sirvió solo para las estadísticas la diana del definitivo 1-2, anotada por Domenico Berardi, y el Milan defendió su primera posición, con un punto de ventaja sobre el Inter Milán, que ganó 2-1 al recién ascendido Spezia.

Pese a sufrir en la primera mitad, el equipo de Antonio Conte selló su sexto triunfo consecutivo gracias a los goles del marroquí Achraf Hakimi, a pase del argentino Lautaro Martínez, y el belga Romelu Lukaku, desde el punto de penalti.

Más contundente fue el triunfo del Juventus de Andrea Pirlo, que arrolló 4-0 al Parma con un doblete del portugués Cristiano Ronaldo, que lleva 41 dianas en 2020, y goles del español Álvaro Morata y el sueco Dejan Kulusevski.

El cuadro juventino, que fue emparejado con el Oporto en los octavos de final de la Liga de Campeones, se colocó tercero, a tres puntos del Inter y a cuatro del Milan, líder invicto.

Se relanzó el Atalanta, que sin el argentino Alejandro "Papu" Gómez, excluido de la lista por decisión técnica tras su altercado con el técnico Giampiero Gasperini, arrolló 4-1 al Roma con goles de los colombianos Duván Zapata y Luis Muriel, el esloveno Josip Ilicic y el alemán Robin Gosens.

El conjunto de Bérgamo, rival del Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, recibió el primer gol, en el minuto 3 de la mano del bosnio Edin Dzeko, pero tuvo una gran reacción para colocarse séptimo, a solo tres puntos del Roma, cuarto.

Y eso que el Atalanta todavía debe disputar su partido de la décima jornada contra el Udinese, aplazado por la fuerte lluvia.

Por su parte, el Roma confirmó sus dificultades contra los grandes. Este año no ganó a ningún "grande": empató 2-2 contra el Juventus, 3-3 contra el Milan y perdió por goleadas contra el Nápoles (4-0) y el Atalanta (4-1).

Este domingo en el Gewiss Stadium de Bérgamo, el técnico del Roma, el portugués Paulo Fonseca, recuperó al español Pedro Rodríguez y le alineó de titular, mientras que los también españoles Carles Pérez y Gonzalo Villar entraron en la reanudación. No hubo minutos para Borja Mayoral.

Siguen sin ver luz el Génova y el Torino. El cuadro genovés se hundió, sin el colombiano Cristian Zapata, lesionado, en el campo del Benevento (0-2) mientras que el turinés no pasó del 1-1 contra el Bolonia.

Por su parte, el Udinese, con los argentinos Rodrigo De Paul, Ignacio Pussetto, Roberto Pereyra y Juan Musso de titulares, empató 1-1 en el campo del Cagliari y encadenó su sexto partido sin conocer derrotas en la Serie A.

Andrea Montolivo