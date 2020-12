Pellegrini:"El nivel de acierto y concentración tiene que ser mucho más alto"

El entrenador del Betis Manuel Luis Pellegrini, durante el partido contra el Granada, en la decimocuarta jornada de LaLiga Santander disputado este domingo en el estadio Nuevo Los Cármenes de Granada.- EFE/Pepe Torres

Granada, 20 dic (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, reconoció tras la derrota sufrida este domingo por su equipo ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes (2-0) que "el nivel de acierto y concentración" de sus jugadores tiene que ser "mucho más alto" en los encuentros.

Pellegrini explicó en rueda de prensa que los dos goles locales fueron "producto de fallos importantes" y que existió "un problema de concentración", aunque cree que en el 1-0 fue objeto de falta el bético Víctor Ruiz.

"Creo que creamos ocasiones y nos las convertimos, el partido se pierde en las dos áreas", añadió el chileno, quien no ocultó que con 2-0 en contra "es muy complicado contra equipos que defienden tan bien como lo hizo el Granada".

"Veníamos de dos partidos en que lo habíamos hecho bastante bien atrás, ya que ni Villarreal ni Osasuna crearon ocasiones, y esperaba que fuese igual hoy", aseveró Pellegrini, quien manifestó su disgusto por los números defensivos del Betis.

"Me preocupa porque las estadísticas no mienten, somos los que más goles concedemos. Viendo los goles que nos hacen es problema de concentración personal, hoy nos convirtieron dos goles con cero ocasiones del Granada", sentenció.

El técnico indicó que tras el descanso buscaron "otras fórmulas" pero que tuvieron "muy pocas posibilidades" e incidió en que "el nivel de acierto y concentración tiene que ser mucho más alto" y en que tienen que volver "a los partidos con cero goles en contra".

Pellegrini avanzó que el portugués William Carvalho acabó el partido con problemas musculares y será baja ante el Cádiz y que espera contar para ese choque con el mexicano Andrés Guardado, ausente este domingo porque tuvo problemas estomacales "durante la noche".

Sobre el hecho de que no disputara ningún minuto Joaquín Sánchez, comentó que "no jugó porque jugó 80 minutos hace tres días" y lo quiere tener "fresco" en el siguiente partido ante el Cádiz.