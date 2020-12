Osasuna encara dos partidos clave antes de la cuesta de enero

El delantero del Villarreal Gerard Moreno (i) celebra con Rubén Peña (c) tras marcar el tercer gol ante Osasuna, durante el partido de la decimocuarta jornada de la Liga Santander disputado este sábado en el estadio de El Sadar, en Pamplona. EFE/Jesús Diges

Pamplona, 20 dic (EFE).- Las malas sensaciones y la crisis de resultados que atraviesa Osasuna no cesan y ésta es una mala dinámica para encarar dos jornadas de gran importancia con el objetivo de la salvación como meta final.

Tras perder ayer en casa por 1-3 ante el Villarreal, los hombres que dirige Jagoba Arrasate deben cambiar rápidamente el chip para preparar los partidos ante el Elche y el Alavés, los dos últimos duelos con los que cerrarán el año 2020.

Osasuna juega este martes en el Martínez Valero contra el Elche (17:30 horas, Movistar LaLiga), conjunto que aventaja a los rojillos en tres puntos.

Pese a ser un recién ascendido, el equipo que dirige Jorge Almirón está dando una buena imagen con Tete Morente y Pere Milla como principales artífices de ello. Los de Pamplona no lo tendrán fácil ante un rival duro que sabe optimizar los recursos de los que dispone.

El último partido de LaLiga Santander que se dispute este atípico año será el Osasuna-Alavés el día 31 a las 16:15 en El Sadar. Los de Vitoria se sitúan actualmente a la misma distancia que los ilicitanos y a un punto del descenso, que ahora mismo marca el Getafe (13 puntos).

Machín tirará de sus dos mejores jugadores, Lucas Pérez y Joselu, para amargar las uvas al club navarro, que preside Luis Sabalza y que ese mismo día por la mañana celebrará la Asamblea General Ordinaria en el Navarra Arena.

Con apenas dos días de margen, Osasuna visitará a la Real Sociedad el 3 de enero. La gran campaña realizada hasta el momento por los vascos hace que la salida sea cuanto menos complicada, ya que los txuri-urdin cuentan con jugadores en estado de gracia y de enorme calidad como David Silva, Mikel Merino u Oyarzabal.

Entre medias, los rojos se verán las caras con el Olot o el Poblense en la siguiente ronda de la Copa del Rey. El encuentro será el día 5 o el 6, ya que el sábado 9 Osasuna recibirá al Real Madrid. En su última visita, los de Zidane endosaron un 1-4 a los de Arrasate.

Granada y Osasuna recuperarán el día 12 la jornada atrasada por la disputa de la Europa League de los nazarís que no permitió en su día jugar este partido. El miércoles día 20, los navarros se medirán al Valencia en Mestalla antes de volver a jugar frente al Granada el fin de semana del 23 de enero, pero esa vez en El Sadar.

Todavía queda tiempo para revertir la situación, para lo que se antoja fundamental conseguir el máximo de puntos posibles antes de que finalice el año para que Osasuna encare la durísima cuesta de enero con parte de los deberes hechos.