Nóminas de equipos de las Mayores cayeron en la temporada 2020

Nueva York (EE.UU.), 19 dic (EFE).- Las nóminas de las Grandes Ligas cayeron de 4.22 mil millones a 1.75 mil millones durante la temporada acortada por la pandemia del coronavirus.

La pandemia, que obligó a recortar la temporada regular de 162 partidos a sólo 60, y a llevar a cabo los sin asistencia de aficionados en los campos de juego, dejó en grave crisis económica a las Mayores.

Los campeones de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles, lideraron la lista con una nómina de 98.6 millones, la más pequeña en 20 años para un equipo campeón.

Una información enviada por las Grandes Ligas a los equipos, agrega que en lo que respecta a los salarios base para las listas de 40 hombres, cayeron a 1.54 mil millones.

Indica que esa cantidad está por debajo de los 3.99 mil millones en 2019.

Las porciones prorrateadas de las bonificaciones por firmar estuvieron en los 120.6 millones de dólares, ligeramente por debajo de los 122.8 millones. Los bonos ganados cayeron a 25 millones de los 26.9 millones.

El comunicado agrega que las compras de opciones no ejercidas de 2021 llegaron a 58.2 millones, más del doble de los 26.9 millones de compras de opciones no ejercidas de 2020, una señal de reducción de gastos en medio de la pérdida de ingresos.

Los Dodgers ganaron su primer título desde 1988 y lideraron en gastos por primera vez desde 2017, cuando lideraron por cuarto año consecutivo, pero el total no había sido tan bajo desde que los Yanquis de Nueva York gastaron 95.3 millones de dólares en el 2000.

Los Yanquis, con 83.6 millones de dólares, ocuparon el segundo lugar por segunda temporada consecutiva.

Los Mets de Nueva York ocuparon el tercer lugar con 83.4 millones, en comparación con el puesto 12, el más alto desde que ocuparon el segundo lugar en 2009.

La novena de los Astros de Houston fue cuarta con 81.4 millones, seguido por los Cachorros de Chicago con 80.6 millones.

Los Padres de San Diego fueron sextos con 76.3 millones, seguidos por los Nacionales de Washington, con 76.2 millones, los Vigilantes de Texas, con 75.2 millones, y los Angelinos de Los Ángeles, con 69.9 millones.

Los Medias Rojas de Boston, a dos años de su título de la Serie Mundial, cayó del primero al lugar 13 con 63.3 millones.

El campeón de la Liga Americana, los Rays de Tampa Bay, ocuparon el puesto 28 con 29.4 millones, y detrás de ellos estuvieron los Piratas de Pittsburgh, con 24.1 millones, y los Orioles de Baltimore, con 23.5 millones.