Multa de un mes de salario a Thuram por su club tras escupir a un rival

El internacional francés Marcus Thuram recibió este domingo de su club, Borussia Mönchengladbach, una multa correspondiente a un mes de salario, cuya suma será entregada a una asociación caritativa, por haber escupido a un rival.

"La ha aceptado y se ha ofrecido a comprometerse en favor de otro proyecto caritativo", indicó el director deportivo del club, Max Eberl, en un comunicado.

Marcus Thuram reconoció haber escupido el sábado "no de forma intencionada" en la cara de su rival del club Hoffenheim, Stefan Posch, en el partido de Bundesliga perdido por 2-1 por el Borussia Mönchengladbach.

"Creo lo que me dice ya que ha tenido hasta ahora un comportamiento irreprochable", añadió el director deportivo.

El delantero francés es de todas maneras consciente de "que las imágenes de televisión hablan por sí solas y que su expulsión en el partido "estaba totalmente justificada".

El internacional francés recibió una tarjeta roja, tras una revisión por videoarbitraje (VAR), tras su acción.

Además de la multa de su club, Marcus Thuram corre el riego de una larga suspensión por parte de la Federación Alemana de Fútbol.

El jugador se excusó en su cuenta Instagram, diciendo que aceptaría "todas las consecuencias" de su gesto.

"Lo que pasó no corresponde a mi temperamento y no habría debido producirse nunca. He reaccionado mal ante un rival", explicó, afirmando de nuevo que se trataba de un "accidente".

"Pido perdón a todos, a Stefan Posch, a mis rivales, a mis compañeros y a mi familia", añadió Marcus Thuram, que según su director deportivo estaba "roto" este domingo tras lo ocurrido.

"Marcus cometió un gran error por el que es castigado. Pero Marcus sigue siendo la misma persona que conocemos y no lo dejaremos solo", añadió.

