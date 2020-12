México.- Una empresa militar asumirá la gestión del Tren Maya y de cuatro aeropuertos

20/12/2020 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el parque arqueológico maya de Tulum. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este domingo que las Fuerzas Armadas estarán a cargo de la administración de tres tramos del Tren Maya y de tres aeropuertos de la península de Yucatán, además del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se construye a las afueras de Ciudad de México. POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO GOBIERNO DE MÉXICO



Con esta empresa el Gobierno busca que estos recursos financien las pensiones del Ejército y la Marina, ha explicado López Obrador durante una visita por la zona arqueológica de Tulum, según recoge el diario 'La Jornada'. Otro objetivo de esta medida es "proteger esta obra para que no haya la tentación de privatizarla y qué mejor que dejársela a las Fuerzas Armadas", ha indicado.



Los aeropuertos de futura administración militar serán los de Chetumal, Palenque y el de Tulum, que comenzará a construirse en breve. Todas estas obras suponen una inversión en conjunto de 200.000 millones de pesos (unos 8.200 millones de euros), incluida la infraestructura para energía eléctrica y gas, así como para desarrollo social en los cinco estados del sureste del país.



López Obrador ha firmado este domingo en Tulum el Programa Regional de Ordenamiento Territorial con los gobernadores de la región por donde pasará el Tren Maya.



"No hay más belleza que lo que se tiene en esta región del sureste. Y ese es el propósito del Tren Maya: integrar toda la región y que no sólo el turista llegue a gozar de las playas, del sol y la naturaleza, sino también de la importante cultura que se estableció", ha apuntado.



El mandatario ha destacado el inminente inicio de la la construcción del tramo del Tren Maya de Tulum a Chetumal y a Escárcega, con el objetivo de que en 2023 esté en funcionamiento, y de 2023 a 2024 se concrete su operación. El 21 de marzo de 2022 estará concluido el Aeropuerto Felipe Ángeles, ha añadido.



Todas las obras de infraestructura tienen la misión de reivindicar los estados del sureste, relegados durante 30 años, ha afirmado, en contraste con el impulso que se le dio al centro y norte del país.