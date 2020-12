Messi iguala a Pelé como máximo anotador para un mismo club con 643 goles

Actualiza número de goles de Cristiano Ronaldo en el decimoquinto párrafo tras su doblete de este sábado ///Madrid, 19 Dic 2020 (AFP) - Lionel Messi inscribió todavía más su nombre en la leyenda del fútbol este sábado: con su tanto número 643 en partidos oficiales con el Barcelona, logrado ante el Valencia (2-2) en LaLiga española, igualó un viejo récord del mito del fútbol brasileño, Pelé.Ambos comparten ahora la plusmarca de número de goles firmados para un mismo club en competiciones oficiales. Messi lo superará previsiblemente en próximas fechas, dejando atrás al mismísimo 'O Rei', que lo consiguió con el Santos.La diana que sirvió para igualar el récord de Pelé llegó de cabeza en el descuento de la primera parte, instantes después de que el propio Messi fallara un penal.A sus 33 años, el astro argentino ha marcado 643 tantos en 748 partidos oficiales con el Barcelona según su club, lo que supone un gol cada 1,16 partidos, mientras que el brasileño firmó sus 643 en 757 encuentros con el Santos, un gol cada 1,17 partidos para un equipo en el que jugó 18 años.El pasado 1 de julio, Messi ya había superado una barrera simbólica, en el empate 2-2 contra el Atlético de Madrid en la 33ª jornada de la Liga 2019-2020. Firmó entonces el gol 700 de su carrera profesional, teniendo en cuenta los logrados con su club y con la selección. - Récord tras récord - Más de quince años han transcurrido desde que Messi inauguró su contador de goles con el primer equipo del Barça. El primeo fue el 1 de mayo de 2005, contra el Albacete (victoria 2-0) en la Liga española.El actual capitán azulgrana, que hizo temblar a los hinchas del equipo catalán en agosto con su amago de salida del club, podría abandonar el equipo de toda su vida el 1 de julio de 2021, cuando cumple su actual contrato, a no ser que haya una renovación.Su cosecha de goles se eleva a 680 en 801 partidos si se tienen en cuenta además los partidos no oficiales.Su efectividad y su magia le han permitido ganar seis Balones de Oro y seis Botas de Oro, entre otras distinciones individuales.Es de largo el máximo goleador de la historia del Barcelona (por delante de los 230 goles de César Rodríguez), el máximo anotador de la historia de la Liga española (450 tantos, por delante de los 311 de Cristiano Ronaldo) y el jugador que ha ganado más títulos con el Barça (34, entre ellos cuatro Ligas de Campeones).Igualar un récord de Pelé tiene un valor especialmente simbólico para la estrella de Argentina, tres semanas después del fallecimiento de otra leyenda del fútbol, Diego Maradona. - "Un único Rey" - "Solo y solo habrá uno. Habrá algunos príncipes, pero un único Rey", había comentado con tono pícaro Pelé, preguntado por las superestrellas actuales, el pasado mes de marzo.Este sábado, Pelé felicitó a Messi a través de Instagram: "Como tú, sé lo que es el amor de vestir la misma camiseta cada día. Como tú, sé que no hay nada mejor que un lugar en el que te sientes en casa. Felicidades por tu récord histórico, Lionel".'O Rei' ostenta otros récords que siguen al alcance de la superestrella argentina, pero también de su eterno rival portugués, Cristiano Ronaldo, que no aspira al récord de goles para un mismo club ya que ha vestido los colores de cuatro en su etapa profesional.Con entre 757 y 767 goles marcados en partidos oficiales a lo largo de su carrera, según distintas fuentes, Pelé supera todavía a Messi (714) y a Cristiano Ronaldo (756) en número total de goles en su carrera, teniendo en cuenta también las selecciones naciones. Pero Pelé reivindica por su parte más de mil goles marcados, alegando todos los partidos jugados, oficiales o no.Si se tienen en cuenta solo los partidos oficiales, el brasileño parece detrás del atacante austríaco y checoslovaco Josef Bican, que habría firmado 805.Pelé sigue siendo por ahora el máximo anotador de todas las selecciones sudamericanas, con 77 dianas para la camiseta verdeamarilla, seis por delante de las 71 que logró Messi con Argentina.pve/jed/bvo/dr/iga -------------------------------------------------------------