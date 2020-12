Manuel Martos, fiel al concierto de su padre, defiende la cultura como segura

MADRID, 20 (CHANCE)



Que en estos tiempos un artista como Raphael se atreva a dar un concierto es algo que solo puede hacer un grande. El cantante se reunió con todos sus seguidores en el Wizink Center en la tarde del sábado y lo cierto es que subió al mismo cielo con su espectáculo. Como no podía ser de otra manera, su hijo, Manuel Martos, quiso acompañarle en este momento tan importante.



"Se pueden hacer conciertos y hay que seguir adelante. Hay que activarse y empezar a salir con toda la seguridad del mundo" confesaba Manuel Martos en su defensa a la cultura de este país y es que como bien sabemos, uno de los sectores más afectados por la Covid ha sido este, ya que es difícil poder reunir a tantas personas en un mismo sitio. Lo que no quiere decir que no sea seguro si se siguen las normas y medidas de seguridad.



Emocionado y orgulloso de su padre, Manuel Martos nos ha confesado que hay tantas canciones que son sus preferidas que no sabría decir una sola: "Hay muchas de Raphael, al final son tantas. Esta vez presenta el nuevo disco, muy bonito, con versiones de clásicos. Va a ser una noche muy bonita".