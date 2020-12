Luciana, mujer de Rafael Amargo, confirma que Blanca Romero no ha dejado la función

19/12/2020 LUCIANA Y RAFAEL AMARGO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 20 (CHANCE)



Mucho se ha hablado durante estas semanas si Blanca Romero había decidido finalmente no estar en la función 'Yerma' de Rafael Amargo por toda la polémica que había generada entorno al bailaor flamenco por sus líos judiciales. Y es que la actriz todavía no ha acudido al Teatro de La Latina para derrochar su profesionalidad y es algo que ha extrañado a muchos de los espectadores que han disfrutado del espectáculo.



La mujer de Rafael Amagro, Luciana, nos confirma que Blanca Romero no ha dejado la obra, aunque aún no se ha podido incorporar al espectáculo, asegura que muy pronto estará con ellos: "Blanca es divina, es una señora excelente y va a estar con nosotros dentro de nada".



Aunque todavía no hay fecha prevista para la vuelta de Blanca Romero, parece que la organización de la obra anunciará su vuelta más esperada: "Ya lo anunciaremos". De esta manera, la pareja de Rafael Amargo deja claro que la actriz no ha dejado la obra y que muy pronto la veremos encima del mismo escenario que el bailaor flamenco.