Lewandowski y Salah ponen orden

Madrid, 20 dic (EFE).- La revuelta en las grandes ligas europeas, dominadas hace una semana por aspirantes imprevistos fue neutralizada ya en Alemania e Inglaterra, que recuperaron su naturalidad con la determinación impuesta por Robert Lewandowski o Mohammed Salah, que establecieron el orden.

El Bayern Múnich, que en cuatro días echó por tierra la condición de invicto del Wolfsburgo, el miércoles y del Bayer Leverkusen, este domingo, ya domina en Alemania. En Inglaterra reina el Liverpool. Ambas se reconducen por lo esperado. En Italia lidera aún el Milan, en Portugal el Sporting. En Francia, el Lille.

En la Premier el Liverpool acelera a ritmo de goleada. Beneficiado por la inestabilidad de sus perseguidores abre brecha en la tabla. El conjunto de Jurgen Klopp se dio un festín en Londres, frente el Crystal Palace, al que endosó siete goles (0-7). Sadio Mané brilló en la primera parte pero Mohamed Salah, que salió en la segunda, dio la puntilla al conjunto de Roy Hodgson, que transita por el ecuador de la clasificación.

Roberto Firmino hizo un doblete. Igual que Salah, al que le bastó con media hora para apuntalar la goleada.

El vigente campeón dispone ahora de una renta de cuatro puntos respecto al segundo, que es el Leicester. Los 'foxes' acabaron con el sueño del Tottenham de Mourinho, al que vencieron en Londres (0-2) con los tantos de Jamie Vardy y el autogol del belga Toby Alderweireld.

El Manchester United también dio un paso al frente. Sonrojó al Leeds del Marcelo Bielsa (6-2) en un recital de acierto para asaltar la tercera plaza. Está a cinco del liderato el conjunto de Ole Gunnar Solskjaer igualado con el Everton, que complicó más al Arsenal y a su técnico Mikel Arteta (2-1).

Recuperó el pulso el Manchester City del también español Pep Guadiola que sacó su visita a Southampton (0-1) con el gol de Raheem Sterling. Es séptimo ahora, fuera de Europa.

También recobró la normalidad la Bundesliga. Solo dos jornadas ha estado el Bayer Leverkusen al frente de la tabla. Era el único invicto de la competición igual que tres días antes lo era el Wolfsburgo. El paso del campeón por su calendario acabó con esa condición.

Un doblete de Robert Lewandowski, el último en el tiempo añadido, consumó la remontada del conjunto de Hansi Flick en el BayArena tras el tanto inicial de Patrick Schick (2-1). El Bayern ya está en la cima con dos puntos de renta respecto al Leverkusen y el Leipzig, que no pudo en el Red Bull Arena con el Colonia (0-0). El Wolfsburgo, que se reencontró con el triunfo tras ganar al Stuttgart (1-0) completa la zona de la Liga de Campeones de donde sale el Borussia Dortmund, que cayó ante el Union Berlín a pesar de la irrupción del joven Youssoufa Moukoko, que no abarca todo el efecto de la baja del noruego Erling Haaland.

Decae el Borussia Monchengladbach y más aún el Schalke, batido por el Arminia Bielefeld y colista de la clasificación sin conocer el triunfo.

En Francia el duelo por el liderato decepcionó. El Lille resistió al París Saint Germain y se mantiene en la cima con un punto de renta respecto al Lyon y el conjunto de Thomas Tuchel que, aún sin contar con Neymar, lesionado, dejó en el banquillo a Kylian Mbappe, al que recurrió a un cuarto de hora del final.

El choque más relevante de la jornada decepcionó. Acabó sin goles. El Lyon salió reforzado de la sesión. Goleó a domicilio al Niza con los goles de Memphis Depay, Kadewere, Ekambi y Aouar (1-4) y se mete de lleno en la pelea por el liderato del que se aleja el Marsella, incapaz ante el Reims (1-1).

El Milán no falla en Italia. El cuadro de Stefano Pioli se aferra al liderato a pesar del acoso del Inter. Ganó el equipo rossonero en Sassuolo (1-2) a pesar de no contar con Zlatan Ibrahimovic, con los tantos del portugués Rafael Leao y de Alexis Saelemaekers.

No le da tregua, sin embargo, el Inter que sumó su sexta victoria seguida y está a un punto. Deja el equipo de Antonio Conte sin margen de error al Milan después de ganar al Spezia (2-1) con los goles de Achraf y de Romelu Lukaku.

El Juventus está por detrás. El campeón es tercero a cuatro del liderato. Y eso que se reencontró con el triunfo con una goleada en Parma con un doblete de Cristiano Ronaldo y un gol de Álvaro Morata.

El Roma fue goleado en Atalanta (4-1) y se descuelga de la carrera por los primeros puestos. El conjunto de Gian Piero Gasperini, rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, remontó el tanto inicial de Edin Dzeko. Respondió con los goles de los colombianos Duvan Zapata y Luis Muriel a los que se sumaron los de Robin Gosens y Josip Ilicic.

El puesto 'champions' del equipo romano está amenazado. Nápoles, Sasuolo, Atalanta y Lazio aceleran.

En Portugal el Sporting mantiene el tipo. Sacó los puntos ante la visita del Farense con un penalti anotado por el esloveno Andraz Sporar en el tiempo añadido (1-0). El cuadro de Ferro Emanuel conserva la ventaja de dos puntos respecto al Benfica, que sumó su tercer triunfo seguido en el campo del Gil Vicente (0-2) con un autogol de Rodrigo y un tanto del brasileño Everton.

Por detrás está el Oporto, tercero, que cumplió con una victoria contra Nacional para prolongar su persecución y mantener sus aspiraciones.

Santiago Aparicio