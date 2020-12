La lotería española de Navidad tampoco escapa del impacto de la covid-19

Los bombos del sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. EFE/Loterías y Apuestas del Estado/Archivo

Madrid, 20 dic (EFE).- Prácticamente nada se libra de los perjuicios de la epidemia de la covid-19, tampoco la famosa lotería española de Navidad del 22 de diciembre, que este año registra un descenso de ventas, se celebrará sin público presente y con medidas obligatorias de seguridad para los asistentes autorizados, como llevar mascarilla y realizarse una prueba de antígenos.

Este sorteo extraordinario, una tradición de más de 200 años, muy popular y también conocida en el extranjero, marca el comienzo de las celebraciones navideñas en España, aunque muy restringidas en esta ocasión debido a un repunte de casos de coronavirus y el temor de una tercera ola vírica.

"Compartir como siempre, compartir como nunca" es el lema publicitario de este año, en alusión a la costumbre de jugar un mismo número entre familiares, amigos y conocidos y también a las dificultades socioeconómicas del momento.

El sorteo consta de cien mil números y repartirá 2.408 millones de euros en premios (2.937 millones de dólares al cambio actual).

El primer premio, más conocido como "el Gordo", es de 400.000 euros al décimo, un boleto que se vende a 20 euros.

Los premios que superen los 40.000 euros están sujetos, no obstante, al pago de un gravamen especial del 20 %.

El valor de venta de los 172 millones de décimos emitidos por el Estado para este sorteo es de 3.440 millones de euros, de los que un 70 % se destina a premios.

MENOS VENTA, AUNQUE SUBE EN INTERNET

En 2019, la compra de décimos de Navidad aumentó en torno a un 3 %, hasta los 2.900 millones de euros, según la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Sin embargo, este año las previsiones apuntan a un descenso que puede ser importante, a pesar de una subida en internet, ya que las restricciones de movilidad, sociales, laborales y comerciales perjudican la venta.

La Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (Anapal) calcula que la adquisición de décimos por asociaciones, clubes y organizaciones de todo tipo (culturales, recreativas, deportivas...) podría bajar a 500 millones de euros en 2020, menos de la mitad de años anteriores, como también ha descendido la venta en restaurantes y bares.

El despacho directo en las ventanillas de los establecimientos autorizados por el Estado (administraciones), que representa el 30 % del total, arrastra una caída acumulada del 20 % a causa, por ejemplo, de una reducción drástica de los desplazamientos turísticos.

Al menos en parte parte, el descenso se mitiga con un incremento de la compra telemática, pero "se está vendiendo menos" en conjunto, constata Bosco Castillejo, portavoz de la administración "Doña Manolita", en el centro de Madrid, una de las más importantes de España.

SIN PÚBLICO PRESENTE Y CELEBRACIONES CONTENIDAS

Por décimo año, pero esta vez sin público presente, el sorteo se celebrará en el Teatro Real, en pleno centro histórico de la capital, por el sistema de un bombo de números y otro de premios, esta vez más separados entre sí, y retransmitido por televisión, radio e internet, como siempre.

Pero no será lo mismo. No habrá la expectación ni el jolgorio del público en directo, siempre variopinto; y la presencia de los medios de comunicación, además, se reduce en un 50 % por seguridad.

Tampoco podrán ser entrevistados los niños que cantan los números y los premios, alumnos del Colegio de San Ildefonso de Madrid.

Al igual que todas las personas que permanezcan en el escenario, cuyo número se reduce este año, deberán mantener la distancia de seguridad interpersonal de dos metros, estar con mascarilla y haberse realizado un test de antígenos.

Los niños solo podrán quitarse la mascarilla cuando canten las bolas de números y premios.

Y cuidado con las celebraciones de los premios, ya que pueden ser un foco importante de transmisión del virus, si no se respetan las medidas de prevención.

Cualquier otro año, los agraciados se aglomeran a las puertas de las administraciones de lotería y en bares para beber, cantar y gritar llenos de alegría. Este año será mejor contener la euforia, aunque será más difícil cuanto mayor sea el premio ganado.

Jesús Lozano