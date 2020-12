La líder opositora de Bielorrusia llega a España y conservará con Sánchez

Svetlana Tikhanovskaya. EFE/EPA/STEPHANIE

Madrid, 20 dic (EFE).- La líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, visitará España esta semana, dentro de la gira que efectúa por varios países europeos, y conversará con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien le transmitirá el apoyo a sus reivindicaciones.

Tijanóvskaya llegará este lunes a Madrid y permanecerá hasta el miércoles para mantener diversos contactos políticos, según anunció en su cuenta de Twitter.

Sánchez hablará con la opositora bielorrusa por medio de una videoconferencia desde el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Ejecutivo español.

Sánchez se encuentra en cuarentena desde el jueves, a pesar de dar negativo en una prueba PCR, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, con quien comió en París días antes, diera positivo por covid-19.

El martes, Tijanóvskaya se reunirá con la ministra de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya, y ofrecerán una rueda de prensa.

González Laya le transmitirá "el reconocimiento de España de la lucha por la libertad" emprendida por la oposición en aquel país, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

España, en línea con la Unión Europeo, no reconoce la toma de posesión del presidente Alexandr Lukashenko, tras su reelección para un sexto mandato en las elecciones del pasado 9 de agosto, que ganó con más del 80 por ciento de los votos frente a Tijanóvskaya, según el recuento oficial.

El Gobierno español considera que los comicios carecieron de legitimidad democrática y de garantías.

Pocos días después, Tijanóvskaya se exilió en Lituania, desde donde encabeza la oposición democrática de Bielorrusia a través del Consejo de Coordinación.

Su visita a España se enmarca en los contactos que ha mantenido en las últimas semanas con varios líderes europeos como la canciller alemana, Angela Merkel, o Macron.

Su última parada fue el pasado miércoles en Bruselas para recoger del Parlamento Europeo el premio Sájarov a la libertad de conciencia concedido a la oposición bielorrusa.

"Le habéis mostrado al mundo lo que significa no rendirse. Habéis defendido vuestros derechos y no os habéis rendido, pese al dolor, el sufrimiento y el miedo. Vuestro coraje y fuerza de espíritu muestran el camino de la revolución", dijo el presidente de la Eurocámara, el italiano David Sassoli, en la ceremonia.

Desde las elecciones, se han sucedido las protestas en las calles, que el gobierno de Lukashenko ha respondido con violencia, detenciones y represión, a pesar de la unánime condena de la comunidad internacional.

Durante su estancia en España, Tijanóvskaya también se reunirá con representantes de los grupos políticos del Congreso y con ciudadanos bielorrusos afincados en España. EFE

