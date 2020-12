La Infanta Elena, el ojito derecho del emérito, cumple 57 años en su peor momento

10/10/2012 La Infanta Elena, de lo más sonriente en una imagen de archivo, cuando las cosas eran muy diferentes a cómo lo son ahora POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 20 (CHANCE)La Casa Real no está pasando por su mejor momento, eso es un hecho. Y es que por muy bien que lo hiciera el Rey Juan Carlos I cuando le nombraron jefe del Estado español, la tendencia que tenemos los seres humanos es de quedarnos con los últimos acontecimientos. Y lo cierto es que las últimas polémicas, más bien escándalos, del monarca han dejado a la Corona hundida en la miseria.



El Rey Felipe VI no deja de intentar revivir el sentimiento español a favor de la Monarquía, pero lo cierto es que lo tiene bastante complicado porque son muchos los tejemanejes que realizó el Rey Juan Carlos I en el pasado y que hoy están saliendo a la luz. Algo que mancha de lleno a la Corona.



En este contexto, la que siempre ha sido el ojito derecho de su padre, la Infanta Elena cumple 57 años. Hundida no solo por la situación que vive el emérito sino también por los escándalos que provoca su hija, Victoria Federica, a quien hemos visto saltarse el toque de queda en más de una ocasión estas últimas semanas.



Y es que si hace años, todo el mundo auguraba que sería Froilán quien daría más disgustos a su madre, parece que los dos hermanos se han cambiado los papeles y este ahora permanece en un segundo plano, sin dar mucho de qué hablar, mientras que su hermana es la reina de las tertulias del corazón.



57 años. La Infanta Elena sigue siendo uno de los apoyos más importantes no sólo para su padre, también para su hermana la Infanta Cristina que vive otra triste realidad por tener a su marido en la prisión de Brieva. El pilar fundamental de su hermana y de su padre, que también se desmorona por la delicada situación que la Corona vive.