La Asamblea llora la pérdida de Lorenzo Sanz, Bryan, Antic, Maradona y Rossi

Madrid, 20 dic (EFE).- La Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Socios del Real Madrid estuvo marcada por el recuerdo a figuras del madridismo fallecidas en 2020 como el presidente Lorenzo Sanz o el técnico Radomir Antic y a nombres mundiales de la talla de Kobe Bryan, Diego Armando Maradona o Paolo Rossi que desaparecieron este mismo año.

Durante el vídeo de presentación de la asamblea y a lo largo de la alocución del presidente Florentino Pérez, el club blanco no quiso olvidar a todos los nombres relacionados con el Real Madrid y con el deporte global que fallecieron este año.

El más recordado tal vez fue Lorenzo Sanz. Apareció en las imágenes previas al discurso hasta en dos ocasiones y después Florentino Pérez recordó al expresidente blanco como el hombre inolvidable que "consiguió la séptima y la octava Copa de Europa" para el club.

Pero también hubo un momento para el recuerdo de Radomir Antic, que dirigió al Real Madrid entre 1990 y 1992 y para otros muchos nombres que formaron una larga lista de madridistas fallecidos: los futbolistas Goyo Benito, Ico Aguilar, Juan Cruz Sol, Pérez García, Veloso, Castaño, Brunet, Simonsson, Campa, Fermín Martínez y Luis Sorribas.

También los jugadores de baloncesto Francisco Pleguezuelos, Mark MacNamara y José Merino, los atletas que formaron parte del club Jordi Llopart y Bernardino Lombao; el ex presidente Amador Suárez, Eduardo Fernández, padre del vicepresidente del mismo nombre; y Eduardo Casabella histórico trabajador del club blanco.

En el plano internacional y de otros nombres no relacionados con el Real Madrid, el club homenajeó a Diego Armando Maradona, Paolo Rossi, Kobe Bryant, Jack Charlton, Joaquín Peiró, Marcelo Campanal, Biri Biri, Miguel Jones, José Luis Capón, Gérard Houllier, Alejandro Sabella, Juan de Dios Román, Raymond Poulidor, Michael Robinson, Miguel Ors, David Gistau, Chema Candela, Bernardo España y Gonzalo Alonso de Paz.

"Os pido un minuto de silencio para todos ellos y para todos los que nos han dejado en nuestro país y en cualquier lugar del mundo víctimas de una pandemia que nos ha dejado muchos sufrimientos en los últimos meses", solicitó Florentino Pérez antes de dar paso al siguiente punto del día.