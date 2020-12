Kevin Mayer se ve capaz de superar su récord del mundo de decatlón

El atleta francés Kevin Mayer, que el sábado consiguió en Reunión, una isla francesa en el océano Índico, la marca necesaria para clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, afirmó este domingo en una entrevista con la AFP que se ve capaz de superar el nivel con el que logró en 2018 el récord mundial de decatlón.

"Tengo la impresión de que me faltan apenas algunos ajustes para volver a mi nivel del récord del mundo (9.126 puntos) e incluso más allá", afirmó Mayer.

En la competición en Reunión, el atleta de 28 años firmó 8.552 puntos, cumpliendo el trámite de superar la marca mínima clasificatoria para la cita olímpica, fijada en 8.350 puntos por la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics).

Mayer tuvo que lograr su pasaje olímpico de esta forma por su abandono por lesión durante el Mundial de Doha en 2019, que le impidió poder revalidar el título logrado dos años antes en Londres.

En Tokio buscará su primer oro olímpico tras ser plata en Rio-2016.

"Soy un atleta al que le gustan los campeonatos, no teniendo que clasificarme haciendo las mínimas. Esto era un deber que tenía que cumplir, estaba muy estresado por ello, hacía dos años que no terminaba un decatlón, por lo que tenía muchas preguntas en la cabeza. No estaba tranquilo sobre si podía terminarlo, pero todo ha ido bien y estoy muy tranquilo ante el futuro, con mucha confianza en mi nivel y en lo que puedo hacer en los Juegos Olímpicos", explicó.

"No he estado al máximo de mi nivel (en Reunión), pero todavía estamos en diciembre y he hecho un muy buen decatlón. Eso es muy, muy positivo", señaló.

