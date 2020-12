Inter vence al Palmeiras en la despedida de D'Alessandro y asume el cuarto lugar

En la imagen, jugadores de Internacional. EFE/ Marcelo Endelli/Archivo

Río de Janeiro, 19 dic (EFE).- El Internacional ascendió este sábado al cuarto lugar en la clasificación del Campeonato Brasileño al imponerse por 2-0 al Palmeiras en partido por la vigésimo sexta jornada de la Liga en la que el legendario centrocampista argentino Andrés d'Alessandro se despidió del club de Porto Alegre.

El conjunto "colorado" se impuso en casa con goles de Edenilson y Yuri Alberto y sumó 44 puntos, con lo que quedó a nueve unidades del Sao Paulo (53), el líder de la Liga y que el miércoles, en partido anticipado, venció por 3-0 al Atlético Mineiro, su escolta en la clasificación, y abrió una ventaja de 7 puntos en el liderato.

El Palmeiras, que esta semana garantizó su clasificación a semifinales de la Copa Libertadores y también disputa la misma instancia en la Copa do Brasil, usó todos sus titulares en un intento de seguirle el paso al Sao Paulo, pero fracasó en su visita a Porto Alegre.

El club comandado por el técnico portugués Abel Ferreira cayó del cuarto al sexto lugar en la clasificación del Campeonato Brasileño, a doce puntos del Sao Paulo.

El partido fue histórico debido a que le permitió al Inter despedir oficialmente a d'Alessandro, uno de los mayores ídolos del club y que decidió jubilarse tras 516 partidos como jugador del club colorado, del que ya se había despedido en 2016 pero al que regresó un año después a petición de hinchas y dirigentes.

El argentino entró a la cancha cuando faltaban nueve minutos para el final del partido, recibió el brazalete de capitán y fue homenajeado por todos sus compañeros, por el técnico Abel Braga y hasta por su familia en el propio estadio Beira Río al final del compromiso.

La entrada del camisa diez y capitán a la cancha fue aplaudida hasta por los jugadores del Palmeiras, festejada con fuegos de artificio por hinchas que, sin poder ingresar al estadio, se concentraron en las vecindades.

Al final del partido, en medio de las lágrimas del argentino, el capitán fue alzado en brazos por sus compañeros y homenajeado por todo el club.

En otro de los partidos de este sábado, el Gremio, pese a la expulsión del zaguero argentino Walter Kannnemann, consiguió un importante empate por 1-1 en su visita al Sport y ascendió al quinto lugar en la clasificación.

El conjunto tricolor de Porto Alegre sumó 42 puntos y se ubicó a once unidades del líder Sao Paulo, mientras que el Sport, con 29 puntos, quedó provisionalmente en el decimocuarto lugar de la clasificación pero amenazado con quedar entre los amenazados con el descenso.

Pese al dominio del Gremio en todo el partido, el Sport abrió el marcador a los 9 minutos del primer tiempo con un gol del delantero Dalberto tras una jugada iniciada por el centrocampista argentino Lucas Mugni.

La situación se complicó para el Gremio al comienzo del segundo tiempo con la expulsión de Kannemann por doble amarilla pero el equipo comandado por el técnico Renato Gaúcho finalmente reaccionó faltando diez minutos para el final con un gol de penalti convertido por Pepé y que le garantizó el empate a domicilio.

Y en el último de los partidos del sábado, el Coritiba venció por 1-0 al Botafogo y hundió aún más al histórico club de Río de Janeiro en el último lugar de la clasificación, en el que está seriamente amenazado con descender a la segunda división.

Tras el partido del miércoles entre los dos primeros en la clasificación, la atención de la jornada del domingo está en el partido del Flamengo, campeón brasileño y de la Libertadores en 2019, y que recibirá en el Maracaná al Bahía.

El Flamengo está obligado a vencer el domingo para no perderle el paso al Sao Paulo.

La ventaja del Flamengo es que tiene dos partidos menos que el Sao Paulo, con lo que, en caso de conseguir ganar ambos, puede llegar a los 51 puntos y respirarle en la nuca al líder.

La vigésima sexta jornada se completa domingo y lunes con los siguientes partidos:

. Domingo 20 de diciembre: Vasco da Gama-Santos, Bragantino-Athletico Paranaense, Flamengo-Bahía y Fortaleza-Ceará.

. Lunes 21 de diciembre: Corinthians-Goiás.