Homenaje a exgobernador mexicano asesinado une a políticos contra la violencia

Vista hoy del Congreso del Estado de Jalisco durante un homenaje póstumo al exgobernador Aristóteles Sandoval, en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

Guadalajara (México), 19 dic (EFE).- Funcionarios públicos, políticos y familiares se unieron este sábado en un homenaje de cuerpo presente al exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, asesinado el día anterior por sicarios en un restaurante del turístico Puerto Vallarta.

En una de las ceremonias realizada en el palacio de Gobierno de Jalisco, su viuda, Lorena Arriaga, señaló que el exmandatario "fue un hombre de Estado" que se distinguió por ser "visionario, respetuoso e incansable", por lo que urgió a la unión política por la justicia.

"Su muerte nos sacude, nos lastima pero también nos convoca a la unidad. (...) Por eso es que quisiera invitarlos a unirnos en torno a su memoria, a hacer de la justicia un anhelo compartido más allá de una simple exigencia", expresó.

Sandoval, militante del exgobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), murió este viernes en un hospital privado después de que un sujeto lo atacó por la espalda en el baño de un restaurante de Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos de México.

La declaración de uno de los escoltas de Sandoval, filtrada a medios locales, sugiere que fueron dos sujetos quienes dispararon al exgobernador dentro del restaurante.

El guardaespaldas expuso que unos 30 hombres armados participaron en el atentado y rodearon el negocio, por lo que enfrentaron una segunda agresión cuando llevaban a Sandoval al hospital.

Uno de los elementos de seguridad quedó herido.

La prensa local también informó que la Fiscalía General de Jalisco detuvo a los dueños y empleados del restaurante donde ocurrieron los hechos por alterar la escena del crimen y levantar las evidencias.

Cuestionada por Efe, la Fiscalía no desmintió esta versión, pero no informó de nuevos avances en la investigación.

Sandoval nació en 1974 en Guadalajara, la segunda ciudad más poblada de México, de la que fue alcalde entre 2010 y 2012, antes de ser gobernador de Jalisco entre 2013 y 2018 por el PRI.

El funeral del exfuncionario congregó a decenas de políticos y amigos, quienes vistieron de blanco a petición de la familia para manifestar su repudio a la violencia.

Hora antes, el gobernador Enrique Alfaro, del liberal Movimiento Ciudadano (MC), emitió un mensaje en el que afirmó que el asesinato de Sandoval es "un desafío al Estado mexicano".

"Es un reto enorme que nos obliga a las instituciones a no bajar la guardia, a mandar un mensaje claro de que no nos van a doblar, de que vamos a seguir trabajando para recuperar la paz y la tranquilidad en nuestro estado", expresó el sucesor de Sandoval.

La gestión de Sandoval estuvo marcada por asesinatos de colaboradores cercanos como el exsecretario de Turismo Jesús Álvarez, en 2013, quien era dueño de lujosos inmuebles en Puerto Vallarta; el del presidente del PRI de Jalisco Javier Galván, en 2015, y el atentado que sufrió el entonces fiscal general del estado Luis Carlos Nájera, en 2018.

El asesinato del exgobernador ha cobrado relevancia porque, junto a Cancún y Los Cabos, Puerto Vallarta es uno de los principales destinos turísticos de México con especial atractivo para visitantes internacionales.

También por la creciente fortaleza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que en junio pasado organizó un atentado en contra de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de Ciudad de México, quien sobrevivió al ataque.