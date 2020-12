Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Espanyol gana al Almería y se comerá las uvas líder

20/12/2020 Espanyol - Almería. El Espanyol venció (2-1) al Almería este domingo en un duelo directo por el liderato de LaLiga SmartBank, que se llevó el cuadro perico gracias a dos goles de Raúl de Tomás para asaltar la cabeza de la tabla en la jornada 19, mientras que el Rayo Vallecano se colocó quinto con un 2-0 a la UD Las Palmas. DEPORTES LALIGA



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Después de la derrota el sábado del Mallorca, 18 jornadas después, la cita entre catalanes y andaluces tenía premio gordo. Los de Vicente Moreno sumaron los tres puntos para ser líderes con 42, ya hasta el regreso de la competición el dos de enero, por los 41 de los baleares y 38 del Almería. A los 10 minutos, Raúl de Tomás hizo la maravilla del encuentro.



El delantero controló un patadón de la defensa, hizo un sombrero a un rival y desde su campo disparó para sorprender y hacer el 1-0. El Almería reaccionó, pero no fue hasta la reanudación cuando empató con un penalti de Corpas. En un bonito intercambio, fue de nuevo desde los 11 metros como llegó el gol, el segundo de RdT.



Además, el Rayo entró en zona de 'playoffs' ante un rival tocado como Las Palmas, que no sabe ganar fuera de casa, y encima con mala suerte por lesiones, de Cedrés y Dani Castellano en el inicio. Pese a las muchas ocasiones, los de Vallecas no vieron puerta hasta el segundo tiempo, con Antoñín y Bebé ya al final.



Mientras, el Alcorcón venció (2-1) al Cartagena para verse fuera de descenso y seguir mejorando juego y sensaciones con Anquela en su banquillo. En el último encuentro del domingo, el Logroñés cortó la mala racha de cinco derrotas seguidas, en el 0-0 ante el Málaga, aunque jugó una hora con uno más por la roja a Rahmani.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 19.



-Viernes.



Ponferradina - Oviedo 1-0.



-Sábado.



Sabadell - Castellón 1-1.



Mallorca - Fuenlabrada 2-3.



Zaragoza - Lugo 1-0.



-Domingo.



Alcorcón - Cartagena 2-1.



Espanyol - Almería 2-1.



Rayo Vallecano - Las Palmas 2-0.



Málaga - Logroñés 0-0.



-Lunes.



Mirandés - Albacete 19.00.



Sporting de Gijón - Leganés 21.00.



Tenerife - Girona 21.30.