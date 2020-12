Fútbol/Primera.- Crónica del Eibar - Real Madrid, 1-3

La racha de Benzema es la del Madrid



Los blancos no aflojan al ritmo del francés en un bonito duelo ante el Eibar



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid venció (1-3) este domingo al Eibar en la jornada 14 de LaLiga Santander celebrada en Ipurua, un choque que comenzó de manera magistral pero que terminó sudando para sacar adelante, en una racha de mérito e importante para estar en la cabeza.



Los de Zinedine Zidane lo bordaron de inicio con Modric y Benzema en modo sobrenatural. Tanto el croata como el francés destacaron en un primer tramo visitante, con el Madrid sorteando la presión local con calidad, al primer toque, y con verticalidad para ponerse 0-2 en el minuto 13. Pudo golear el Madrid, pero el Eibar no se rindió.



El cuadro vasco tuvo que dar por bueno incluso esa desventaja de dos goles y siguió buscando sus opciones. Kike García hizo un golazo para recortar aún en el primer tiempo y, con ocasiones para ambos, el Madrid supo guardar su triunfo, sentenciado ya en el descuento por Lucas Vázquez, para encadenar cuatro seguidos.



Zidane volvió a apostar por los hombres de confianza y, pese a la acumulación de partidos, Modric y Kroos respondieron en el centro del campo. El croata dejó un recital en los primeros compases, sacando el balón, sorteando rivales y dando pases de gol. Benzema, en racha, no perdonó la primera, asistido por Rodrygo.



Modric hizo poco después el 2-0, a pase del galo, y el croata le quiso dar el tercero a Benzema pero el ariete falló con todo a favor en su cabezazo. Fueron 20 minutos de perfección en los de Zidane, pero el Eibar siguió cual hormiguita esperando su momento. Con fe en su presión, el cuadro armero recuperó el balón que Kike mandó a la escuadra con una rosca imparable.



El Madrid volvió a la carga, con un gol anulado a Benzema por milímetros, esta vez con Kroos repartiendo juego, pero el Eibar ya respondía con mayor facilidad. Mutu tuvo el empate antes del descanso y Vigas sacó otra clara del Madrid como final de 45 minutos de ritmo total, que eso sí iban a pasar factura.



El rato en el vestuario dejó frío a más de uno, con la necesidad de dosificar las fuerzas que quedaban. Así volvió el partido con menos desparpajo en la intención ofensiva, hasta que el Madrid encendió la máquina primero. Rodrygo perdonó un mano a mano con Dmitrovic, regalado por Kroos, y Mutu rozó el larguero de Courtois.



El japonés también fue protagonista de la polémica, por un remate de cabeza que dio en el codo a Sergio Ramos dentro del área, con la protesta local, que no fue considerado penalti. Con la necesidad del Eibar de ir a por el gol, el Madrid se defendió atacando, aprovechando huecos y logrando finalmente la sentencia de Lucas. Los de Zidane mantienen el tipo con 29 puntos, en lo alto junto al Atlético, aunque con dos partidos más.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: EIBAR, 1 - REAL MADRID, 3. (1-2, al descanso).



--ALINEACIONES.



SD EIBAR: Dmitrovic; Pozo, Bigas, Arbilla, Kevin; Inui (Pedro León, min.72), Edu Expósito, Diop (Sergio Álvarez, min.82), Bryan Gil; Kike (Unai, min.83) y Muto.



REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric (Valverde, min.72); Lucas Vázquez, Benzema y Rodrygo (Asensio, min.72).



--GOLES:



0 - 1, min.6, Benzema.



0 - 2, min.13, Modric.



1 - 2, min.28, Kike.



1 - 3, min.92, Lucas Vázquez.



--ÁRBITRO: Munuera Montero (C.Andaluz). Amonestó a Arbilla (min.43) por parte del Eibar.



--ESTADIO: Ipurua.