Fútbol/Premier.- (Crónica) El Leicester descuelga al Tottenham de la pelea

El United se pone tercero con un 6-2 al Leeds



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Leicester pasó por la derecha al Tottenham para ponerse segundo en la tabla y dejar a los 'Spurs' quintos, gracias al 0-2 en la jornada 14 de la Premier, la cual trajo otro paso firme del Manchester United, tercero ya, en la goleada al Leeds (6-2).



Los 'Foxes' dieron el segundo golpe seguido a los de Jose Mourinho, que de estar líderes se ven ahora a seis puntos del Liverpool. Jamie Vardy volvió a tirar del campeón en 2016, que de nuevo aspira a lo más alto, a cuatro puntos del líder 'red'.



Justo antes del descanso, con un penalti con ayuda del VAR, Vardy puso por delante al Leicester, que pudo doblar la renta en la reanudación pero esta vez el VAR no sonrió a James Maddison por milímetros. Sin embargo, Alderweireld se hizo en propia ese 0-2 y el Tottenham, con Bale como revulsivo de Mourinho, no logró marcar.



Además, el United escaló al podio liguero con una salida arrolladora ante el Leeds. Los 'red devils' ganaban 2-0 en el minuto tres con un doblete de McTominay. Bruno Fernandes y Lindelof doblaron antes del descanso un marcador que maquilló Liam Cooper (4-1). Pese a la intensidad de Marcelo Bielsa en la banda, el Leeds no supo tapar huecos ni frenar la sangría en Old Trafford.



Daniel James y Bruno de nuevo hicieron el 'set', con 6-2 finalmente por el gol de Dallas. El United, con un partido menos, se coloca a cinco puntos del Liverpool, mientras que el Leeds sigue con su temporada irregular en el regreso a la Premier.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 14 DE LA PREMIER LEAGUE.



-Sábado.



Crystal Palace - Liverpool 0-7.



Southampton - Manchester City 0-1.



Everton - Arsenal 2-1.



Newcastle - Fulham 1-1.



-Domingo.



Brighton - Sheffield United 1-1.



Tottenham - Leicester 0-2.



Manchester United - Leeds United 6-2.



West Brom - Aston Villa.



-Lunes.



Burnley - Wolves.



Chelsea - West Ham.