Fútbol.- Los socios del Real Madrid aprueban las cuentas del ejercicio 19-20 y el presupuesto 20-21

Los socios del Real Madrid respaldaron de forma casi unánime las cuentas del club del ejercicio 2019-2020, el presupuesto para la temporada 2020-2021 y el mantener las cuotas sociales para la campaña 2021-2022, durante la celebración este domingo de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios Representantes de la entidad.



El presidente Florentino Pérez y su Junta Directiva vieron reforzada su confianza en las cuentas del actual campeón de LaLiga Santander, en un momento delicado por la pandemia del coronavirus, que han provocado una reducción del 13 por ciento (106 millones de euros) en los ingresos de la pasada temporada. Las cuentas de la pasada temporada fueron aprobadas por 1.830 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones.



"Son unos números que no tienen tanta brillantez como otros años, pero dan el mismo mérito en la gestión y contribuyen a mantenernos en una posición de liderazgo en el fútbol mundial", expresó Pedro López Jiménez, vicepresidente tercero y tesorero del Real Madrid.



El directivo achacó "la crisis de ingresos tras años de crecimiento" a que todos los equipos están "contrayéndose" y a que "los mercados de traspasos se han debilitado profundamente". "Todo ello está provocando pérdidas generalizadas", advirtió.



En este sentido, destacó que el impacto por el coronavirus "se ha agudizado en los grandes clubs porque son los que arrastran el interés por el fútbol a través de las televisiones y el 70 por ciento de sus presupuestos está en gastos relacionados con la plantilla deportiva y que lógicamente son muy superiores al resto".



"Y por la política igualitaria en la repartición de resultados en lo referente a las transmisiones deportivas hace que los medianos y pequeños cubran su presupuesto con ellos, lo que no se produce en los grandes", añadió, recalcando que "la pandemia ha enfatizado el desequilibrio en la estructura del fútbol".



López detalló las cuentas del ejercicio 2019-2020, cifrando en 154 millones el impacto del coronavirus en la tesorería, lo que provocó "medidas de ahorro en gastos", con cerca de 36 millones en la reducción salarial pactada con las plantillas de fútbol y baloncesto y de la parte ejecutiva, y una "nueva financiación a través de préstamos avalados por el ICO por importe de 155 millones", lo que permitió una "mejora en la tesorería de 169 millones".



Además, los ingresos por explotación pasan de 757 a 175, descendiendo "por primera vez ligeramente en los últimos 20 años" también producto de la pandemia. "Si no estarían en la línea de los 822 millones", advirtió. El EBITDA se sitúa en cerca de 177 millones (176,9), "ligeramente superior al anterior (176,3)". "Y eso muestra la eficiencia operativa del club y su capacidad de respuesta", admitió, recalcando también "el orgullo" por el pago de más de 286 millones al Estado en obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, "una cifra especialmente reseñable".



En cuanto a las inversiones, resaltó que ha sido "fuerte" en cuanto a la adquisición de jugadores "entre los dos últimos años", y que el patrimonio neto de 533 millones mantiene "el crecimiento continuado en estos 20 años y es el escudo" que les ayuda a afrontar "con serenidad el impacto de la pandemia".



La deuda neta, también sin tener en cuenta el estadio, es de 241 millones, aunque López cree que "habría sido de 87 sin la pandemia" y el ratio EBITDA-deuda es un "aceptable 1,4", con un "70 por ciento" por culpa del coronavirus.



Por último, el vicepresidente madridista, que también recordó el "gasto extraordinario de 3,3 millones para material sanitario" durante la crisis, se refirió al beneficio de 313.000 euros que arrojan las cuentas. "Esto sería un empate en un encuentro dificilísimo y remontando un resultado adverso", advirtió.



En cuanto al presupuesto propuesto para esta temporada 2020-2021, con unos ingresos previstos de 617 millones, los socios también dieron su visto casi de forma unánime con 1.797 votos a favor, 5 en contra y 11 abstenciones.



Pedro López Jiménez indicó que esta previsión es "un 25 por ciento menos" en comparación con los de la 2018-2019 y que viene provocada "por la incertidumbre sobre lo que generará de aquí hasta el final" en cuanto a la entrada de público. "Si no existiese la pandemia, y aplicando un crecimiento similar al de años anteriores, hubiéramos podido estimar, hipotéticamente, que los ingresos serían 300 millones más", puntualizó.



Finalmente, los socios del Real Madrid también respaldaron el mantenimiento de las cuotas sociales para la temporada 2021/2022 por 1.800 votos a favor, 6 abstenciones y 4 en contra.