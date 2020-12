Fútbol.- Laporta, sobre el 'Espai Barça': "No quisieron aprovechar el proyecto Foster y ahora hay lo que hay, limitado"

20/12/2020 El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta, en una entrevista para Europa Press DEPORTES



El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta tiene claro que el proyecto de renovación total del Camp Nou de Norman Foster que presentó en 2007, inspirado en el arquitecto catalán Antoni Gaudí, es mejor que el 'Espai Barça' que se encontrará actualmente si gana las elecciones presidenciales, por lo que no duda en que se podrá "retocar" el proyecto actual.



"Sí que tengo el teléfono de Norman Foster, está en mi lista, pero no hemos hablado recientemente. El proyecto de Foster era para mí un estadio extraordinario, el mejor. Fue elegido entre muchos, pero no se pudo hacer porque la Directiva entrante no quiso hacerlo. Una decisión que fue un error", reconoció en una entrevista a Europa Press.



Laporta cree que el 'Espai Barça' "es lo que hay", un escenario "limitado" y peor al que propuso con Foster. "Me gustaba mucho el estadio de Norman Foster, ahora se tendrá que hacer la reforma del estadio en el marco del 'Espai Barça' pero también podremos hacer nuestros ajustes, y a lo mejor cabe un mejor diseño y alguna solución mejor a la actual", auguró.



"El 'Espai Barça' lo conocemos en profundidad, los aspectos urbanísticos del proyecto están definidos, se ha reducido mucho respecto a lo previsto durante mi mandato. Como lo dejé, no lo quisieron aprovechar y ahora tenemos lo que tenemos y tendremos que hacerlo lo mejor posible, pero limitado", reiteró en este sentido.



Además, tiene miedo de encontrarse que ese 'Espai Barça' y el acuerdo de financiación con el grupo de inversión Goldman Sachs le aten de pies y manos. "Espero que para la reforma del Camp Nou no se hayan condicionado los 'naming rights' en el contrato de Goldman Sachs, que parece que van a ser lo que han de financiar este proyecto. Pero creo que ese contrato está pendiente de ser ratificado por la Asamblea", apuntó.



"Si Goldman Sachs ha adelantado una cantidad de dinero importante al Barça y creo pensar que, si no ratificamos, nos pedirían la devolución de ese dinero pagado por adelantado. Hay tanto a estudiar que tampoco quiero pronunciarme, puedo encontrar un contrato que condicione mi respuesta, y ese contrato no lo he visto", aseguró, prudente.



DEFICIENCIAS EN EL NUEVO PALAU BLAUGRANA



Sí tiene claro que querrá un Camp Nou y un Palau Blaugrana de vanguardia y que estén vigentes durante años, no ya limitados nada más estrenarlos. "Nos han informado que tal como se ha proyectado el nuevo Palau, tendría ciertas deficiencias. A lo mejor tendremos que revertir esta situación. Igual lo que se ha firmado no se ha hecho de acuerdo a las exigencias que tenía el club, y estas obras deberían servir para muchos años", lamentó.



Un nuevo Palau Blaugrana donde podría tener peso un hombre de confianza como Enric Masip, líder del 'Dream Team' de balonmano. "Enric está en el proyecto, en la medida de su disponibilidad cuento con él. Nos une una gran amistad, tiene al Barça en la cabeza y ha sido referencia en el balonmano, con actividad profesional en el club y me siento muy cómodo con él. Enric puede aportar mucho en muchos ámbitos", aseguró Laporta.