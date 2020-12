Fútbol.- Florentino Pérez: "Nuestra gestión nos permite afrontar con serenidad el difícil panorama que se presenta"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, reiteró este domingo que tuvieron que tomar "decisiones con gran responsabilidad" durante el parón por el confinamiento e hizo hincapié en la gestión que están llevando a cabo para "afrontar con serenidad el difícil panorama que se presenta" ante la pandemia de coronavirus.



"La gestión que hemos llevado a cabo nos ha permitido mantener la solvencia económica que ahora, en esta tremenda crisis, nos permite afrontar con serenidad el difícil panorama que se nos presenta. El ejercicio económico está marcado por los efectos de la COVID, que van a persistir a lo largo de esta temporada, y el presupuesto dice mucho de la dimensión del impacto", señaló Florentino Pérez durante su intervención este domingo en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del club.



El dirigente recalcó que la decisión de jugar a puerta cerrada ha provocado "una importante caída de ingresos" y que por ello llegaron "las decisiones con gran responsabilidad" que tomaron durante la pandemia "para garantizar los compromisos" de la entidad. "Esto es una muestra de que la gestión al frente de la mejor institución deportiva del mundo está basada en el rigor y en la gran reducción de gastos para seguir garantizando nuestra solvencia económica", comentó.



En este sentido, remarcó que tendrán 107 millones menos de ingresos (715) de los "previstos" (822), lo que tuvieron que "mitigar con una serie de reducciones en los gastos" y por ello dio las "gracias a los que acordaron rebajar sus salarios voluntariamente para evitar otras medidas traumáticas". Además, el presupuesto para la temporada 20-21 será de 617 millones, casi cien menos porque siguen suponiendo que "se va a jugar sin público".



"Tenemos que seguir trabajando para intentar disminuir las pérdidas y la entrada del público, que es muy difícil, ayudaría a que fuese menor", advirtió el empresario, que dejó claro que el club cuenta con "tesorería suficientes para cumplir con sus obligaciones de pago".



Florentino Pérez no olvidó el "proyecto trascendental" de la remodelación del Santiago Bernabéu, que ya que "empieza a tomar forma" y que calificó como una "de las obras civiles más emblemáticas" de la ciudad, que terminará en 2022 y que será pagado "con los nuevos ingresos generados".



Además, dejó claro que la estabilidad económica del club "no se ha visto ni se verá afectada" por el crédito de 575 millones que solicitaron para acometer esta reforma. "Las obras no tienen nada que ver con los ingresos. Nuestra solvencia nos permitió obtener un crédito a pagar en 30 años y a uno de los intereses más bajos", detalló.



"SEGUIMOS DISFRUTANDO DE UN CICLO GANADOR"



El presidente madridista agradeció a los socios que hayan "entendido la complejidad de esta situación" y alabó su "compromiso, trabajo y dedicación para que el Real Madrid puedan seguir siendo referentes en el mundo del deporte".



El empresario indicó que están viviendo "una realidad muy difícil cuyas consecuencias son impredecibles" y que les queda "recorrer un largo camino" para afrontarla. "Lo hará y lo superará con la unidad de sus socios, porque juntos somos capaces de hacer frente a este inmenso reto. Esta unidad nos ha dado estabilidad institucional y nos hay ayudado a tener una gran solidez económica que resulte vital para una situación cuyo alcance no podemos precisar", puntualidad, resaltando que "es momento para la austeridad, pero también para la solidaridad" como han demostrado con su apoyo "para estar al lado de los que más lo necesitan".



A nivel deportivo, el mandatario habló del "orgullo" de haber conquistado "la Liga más difícil y un título histórico", en el que los madridistas estuvieron "a la altura de las circunstancias" en una celebración. "Tenemos que estar orgullosos de unos jugadores que se dejaron el alma para hacer felices a nuestros aficionados. Este equipo y este entrenador forman ya parte de nuestra historia, Zidane es un símbolo como jugador y entrenador", agregó.



Para Pérez, la Liga y la Supercopa de España demuestran que la actual plantilla sigue "disfrutando de un ciclo ganador en un fútbol cada vez más difícil y competitivo". "Seguimos confiando en ella para aspirar a grandes retos de una temporada igual de excepcional. Sabemos cuál es la exigencia, pero esto equipo quiere más y lo va a intentar hasta el final", comentó.



El mandatario madridista también detalló que su actual política deportiva les permite tener "extraordinarios jugadores y jóvenes que serán muy importantes para el futuro", un modelo que ha dado "frutos y muchos títulos", y en el que es "clave el trabajo del director general José Ángel Sánchez".



También destacó que la cantera sigue siendo "un gran pilar" y calificó el 13 de julio como "una fecha histórica" con la puesta en marca del equipo femenino. Además, no olvidó un reconocimiento para Iker Casillas, "un referente y mito del madridismo", ni para las personas vinculadas al club fallecidas durante este 2020, en especial al expresidente Lorenzo Sanz. "Siempre será el presidente de la tan ansiada 'Séptima' y de la 'Octava', y dedicó gran parte de su vida a su gran pasión y tan pronto como sea posible tendrá el homenaje que se merece", confirmó.



Sobre la sección de baloncesto, el dirigente celebró que siga "agigantando su leyenda" y elogio a Pablo Laso, "una figura mítica a la altura de Pedro Ferrándiz y Lolo Sainz", expresó su "gratitud y cariño" a Facundo Campazzo por una "trayectoria ejemplar" y al que desean "lo mejor en esta nueva aventura en la NBA", y envió "un mensaje de ánimo y fuerza" a Anthony Randolph, lesionado de gravedad en el tendón de Aquiles el pasado viernes.



Finalmente, Florentino Pérez volvió a insistir en "las dolorosas y difíciles circunstancias en el mundo entero y en España", pero mostró plena confianza "en la capacidad científica e industrial del mundo para recuperar la normalidad con vacunas y tratamientos".