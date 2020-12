Fórmula 1.- Vettel: "Hamilton me animó a continuar en la Fórmula 1"

BERLÍN, 20 (dpa/EP)



El vigente campeón del mundo de Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), aconsejó al piloto alemán Sebastian Vettel que continuase con su carrera en una fase especialmente difícil para él, después de confirmarse que no seguiría en Ferrari, según desveló en tetracampeón mundial en una entrevista publicada este domingo por el periódico suizo 'Blick'.



"Justo después de las malas noticias de la primavera, Lewis me llamó. Luego tuvimos algunas conversaciones y nos escribimos. Siempre me animó y me motivó a continuar", declaró el cuatro veces campeón Vettel en una entrevista con el diario suizo.



A Vettel, de 33 años, le habían dicho ya en la primavera que su contrato en Ferrari no se renovaría a finales de año. El piloto de Heppenheimer había pensado en retirarse de la Fórmula 1 de manera anticipada.



"Hay muchas otras cosas en la vida, y sobre todo cosas más importantes que nuestro deporte", manifestó Vettel al diario. "Sin embargo, llegué a la conclusión de que todavía hay algo en mí que quiere continuar. Y por eso se produjeron los contactos con el nuevo equipo de Aston Martin", explicó.



Después de seis años con la Escudería italiana, el germano conducirá para el equipo de carreras del fabricante de coches inglés a partir de 2021. Vettel ha terminado la reciente temporada, la peor de su carrera, en el decimotercer lugar. "Sí, hemos fracasado. Lamentablemente este es el resultado final. Más de una razón llevó al fracaso, por supuesto. Pero no sirve seguir llorando los objetivos perdidos", apuntó.



Mirando hacia el futuro, Vettel también está deseando conocer a Mick Schumacher, que conducirá para el equipo Haas en la Fórmula 1 por primera vez el año que viene. "Mick puede acercarse a mí en cualquier momento. Estoy aquí para él, como su padre Michael lo estuvo una vez para mí. Ahora puedo devolver algo de todo lo recibido", concluyó.