Emery iguala la racha sin perder de Pellegrini y va a por la de Marcelino

Vila-real (Castellón), 20 dic (EFE).- La victoria lograda este sábado por el Villarreal en Pamplona ante el Osasuna (1-3) ha permitido que el actual entrenador del equipo, Unai Emery, igualara la segunda mejor racha de club sin perder, establecida en diecisiete encuentros por el chileno Manuel Pellegrini en 2008 y solo por detrás de la que consiguió el equipo dirigido por Marcelino García Toral.

A las órdenes del actual entrenador del Betis, el Villarreal completó el final de la temporada 2007-2008 con seis encuentros sin perder y comenzó la siguiente con once compromisos más sin sufrir una derrota.

Por delante de estos registros está el del asturiano Marcelino, que llegó a los dieciocho encuentros sin que el equipo se viera derrotado durante la temporada 2014-2015 entre los meses de noviembre del 2014 y febrero de 2015, con trece victorias y cinco empates.

El Villarreal de Emery no pierde desde el 4-0 en el Camp Nou a finales de septiembre y entre Liga, Copa del Rey y Liga Europa acumula diez victorias y siete empates, al margen del encuentro no disputado ante el Qarabag en la última jornada de la Liga Europa por positivos por covid-19 del equipo azaerí cuando nada había en juego en ese partido que finalmente la UEFA dio por ganado al Villarreal por un marcador de 3-0.

Por lo que respecta exclusivamente a LaLiga son once encuentros sin conocer la derrota con cinco victorias y seis empates, por lo que está a tres de los catorce sin perder bajo la dirección de Marcelino.