El Oporto gana y Corona se lesiona

EFE/EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO

Lisboa, 20 dic (EFE).- El Oporto cosechó una importante victoria contra el Nacional (2-0) para mantenerse en la lucha por la Liga, pero una de sus piezas clave, el mexicano Jesús "Tecatito" Corona, tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión.

Corona, que la temporada pasada recibió el premio de mejor jugador de la Liga Portugal, salió en el minuto 78 cojeando y tocándose la rodilla derecha.

Es la segunda vez esta semana que preocupa su estado físico, ya que acabó el partido de Copa de la Liga del pasado jueves quejándose del pie, aunque esas molestias no le impidieron entrar este domingo en el once titular.

La posible lesión del mexicano fue la nota amarga de un partido que los "dragones" se llevaron con dos goles en la primera parte.

Sérgio Oliveira anotó desde los once metros en el minuto 21 y el maliense Moussa Marega marcó en el 39 para certificar la derrota del Nacional, que no sale de la mitad inferior de la tabla y está a dos puntos del descenso.

Con 22 puntos, el Oporto se mantiene en la lucha por la Liga con el Sporting, que lidera con 26 enteros.

En el segundo puesto, con 24, está el Benfica, que también venció en su compromiso liguero y se impuso por 0-2 al Gil Vicente, que coquetea con el descenso.

El conjunto encarnado jugó con ventaja numérica durante toda la segunda parte, debido a la expulsión al filo del descanso del brasileño Ygor Nogueira por doble amarilla.

Las "águilas" se pusieron por delante con un gol en propia puerta en el 59 de Rodrigão, después de que le rebotase un balón cabeceado por Everton Cebolinha.

El delantero brasileño sí pudo anotar en su cuenta goleadora el segundo tanto del Benfica, con un remate de cabeza que esta vez entró directamente en la portería.

Los dos "grandes" de la Liga Portugal cosecharon así sendas victorias antes de enfrentarse este miércoles en la Supercopa.

También este domingo, el Paços de Ferreira, que lucha por puestos europeos, firmó un empate (1-1) con el Boavista, donde Jesualdo Ferreira se estrenaba en el banquillo.

El hondureño Alberth Elis abrió el marcador para el Boavista en el minuto 61, pero el Paços puso el empate con un tanto de João Pedro en el 84.

La igualada mantiene al Paços sexto en la tabla, a sólo un punto de puestos europeos, pero deja al Boavista al borde del descenso.