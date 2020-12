El líder laborista acusa a Johnson de "incompetencia" ante la crisis

EFE/EPA/JESSICA TAYLOR/UK PARLIAMENT/Archivo

Londres, 20 dic (EFE).- El líder laborista británico, Keir Starmer, ha acusado al primer ministro, el conservador Boris Johnson, de condenar a la población "a pagar el precio de su incompetencia" al disponer "en el último momento" medidas restrictivas para contener la covid-19.

El líder de la oposición criticó este domingo en duros términos la gestión de la epidemia por parte de Johnson, quien anoche anunció una serie de medidas en Inglaterra y que justificó por la aparición de una nueva y altamente contagiosa variante del coronavirus.

El jefe del Gobierno "ha cometido error tras error", afirmó Starmer en rueda de prensa, y acusó, además, al político conservador de "grave incompetencia" porque el alza de los contagios ya se estaba registrando desde hacía tiempo.

"Las alarmas venían sonando desde hacía semanas, pero el primer ministro eligió ignorarlas", señaló.

"El país necesita que usted tome decisiones firmes y no promesas vacías", subrayó el líder del principal partido de la oposición, si bien dejó claro que apoya las nuevas restricciones.

Más de 20 millones de personas están desde este domingo confinadas en Inglaterra al entrar en vigor estrictas reglas para contener el inquietante aumento de los contagios.

Desde este domingo, Londres y amplias zonas del sureste de Inglaterra están en el nivel de riesgo 4 -grave-, con el cierre de tiendas no esenciales, gimnasios, peluquerías, así como la prohibición para pasar a otras áreas del país.

Con estas disposiciones, se han modificado también los planes flexibles que había autorizado el Gobierno entre el 22 y el 28 de diciembre para que familias pudieran juntarse para las navidades.

Quienes vivan en el nivel 4 no podrán unirse a otras personas que vivan en niveles inferiores, mientras que para el resto de Inglaterra que esté entre los niveles 1 a 3 -bajo, moderado y sustancial-, la flexibilidad estará reservada únicamente para el día de Navidad, medida que también se aplicará en Escocia y Gales.

Las reglas aplicadas en Inglaterra durarán dos semanas y serán revisadas el próximo 30 de diciembre.