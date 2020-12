El Leicester aparta al Tottenham de la candidatura a la Premier

EFE/EPA/Frank Augstein

Londres, 20 dic (EFE).- El Leicester City apartó al Tottenham de su candidatura a la Premier League al derrotarle por 0-2 con los tantos de Jamie Vardy y de Toby Alderweireld en propia puerta.

Los de José Mourinho jugaron uno de los peores partidos de la temporada y no sacaron nada positivo ante un Leicester City que se coloca segundo a cuatro puntos del líder, el Liverpool.

Los 'Spurs', en un partido en el que debían llevar la iniciativa, fueron incapaces de crear problemas al Leicester, al que ayudó el VAR a adelantarse en el marcador.

Serger Aurier empujó sin sentido a Wesley Fofana dentro del área, el árbitro no lo vio, pero el VAR sí.

Vardy, desde el punto de penalti, hizo el 0-1 en el descuento de la primera parte y el Leicester se comió al Tottenham a partir de entonces.

Nada más empezar la segunda parte, Fofana pegó un pelotazo en largo a Maddison, este controló y sacó un disparo cruzado haciendo un auténtico golazo, que desacreditó el VAR, cuando apreció un milimétrico fuera de juego del '10'.

No afectó esto al Leicester, que sí haría el 0-2 gracias a un remate de cabeza de Vardy que Alderweireld coló en su propia portería.

Con este resultado, el Leicester afianza su posición en Liga de Campeones y se convierte en el principal perseguidor del Liverpool, mientras que el Tottenham cae a la cuarta plaza, con 25 puntos, a seis de los 'Reds'.