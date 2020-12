El gobernador de Nueva York le pide al Gobierno medidas ante mutación del virus

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Nueva York, 20 dic (EFE).- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, le pidió este domingo a la Administración del presidente Donald Trump que tome las precauciones debidas ante la nueva mutación del virus de la covid-19 que ha surgido en el Reino Unido y que se propaga rápidamente.

Destacó durante una conferencia de prensa para hablar de la pandemia, que 120 países europeos ya han impuesto nuevas restricciones a las personas que viajan desde el Reino Unido.

Entre las medidas figuran prohibición de viajes desde ese país así como requerir la prueba negativa pero Estados Unidos no ha tomado ninguna medida en respuesta, lo que el gobernador demócrata considera "reprensible".

Cuomo cuestionó que aún sigan llegando seis vuelos diarios desde ese país al aeropuerto John F. Kennedy (JFK) de Nueva York "y no hemos hecho absolutamente nada".

"Para mi esto es reprensible porque es lo que ocurrió durante la primavera" cuando explotó la pandemia en EE.UU. dijo y afirmó que en este momento "la variante en el Reino Unido está llegando en aviones al aeropuerto JFK".

"Ciento veinte países requieren una prueba. Nosotros no. Otros países europeos han impuesto una prohibición. Nosotros no la tenemos y hoy la variante está tomando un avión y aterrizando en el JFK. Cuántas veces en la vida tienes que cometer el mismo error antes de aprender" afirmó.

Recordó que la Autoridad de Puertos, que administra los puentes, carreteras y puertos de Nueva York y Nueva Jersey, no tiene la autoridad para prohibir pasajeros o vigilar su salud, que es una tarea del Gobierno federal.

El pasado 14 de diciembre el ministro británico de Sanidad, Matt Hancock, alertó sobre una "nueva variante" que se propaga con gran rapidez del SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la covid-19, que fue identificada en el Reino Unido.

Hancock aseguró que los científicos británicos habían detectado "una nueva variante de coronavirus que puede estar asociada a la propagación más rápida en el sur de Inglaterra".

El gobernador pidió al Gobierno federal que considere múltiples restricciones a raíz de la nueva variante de la covid-19, incluida la imposición de pruebas obligatorias a las personas que viajen desde el Reino Unido a este país así como una nueva prohibición de viajar desde Europa.

De acuerdo con Cuomo, las acciones que recomienda tienen su fundamento en las lecciones aprendidas en marzo, cuando el Gobierno federal tardó en imponer una prohibición de viaje europea que permitió que el virus se propagara sin control por todo el estado de Nueva York y el país.

El gobernador indicó además en su conferencia que en Nueva York hay 6.185 pacientes por la covid en los hospitales, 23 menos que el sábado, 822 nuevas admisiones y 123 muertes.

Estados Unidos ha registrado 17,7 millones de casos y más de 316.000 muertes por la covid-19, más que en ningún otro país del mundo en términos absolutos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.