El expresidente argentino Carlos Menem se encuentra "estable" y seguirá ingresado

En la imagen, el expresidente argentino Carlos Menem. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 20 dic. (EFE).- El expresidente de Argentina Carlos Menem (1989-1999), de 90 años, se encuentra "estable" y seguirá ingresado en la clínica a la que llegó el pasado martes por una infección urinaria, tras la que sufrió un problema cardíaco, informó este domingo su doctor, Luis de la Fuente

"Él sigue estable, los urólogos lo están viendo, la parte de esa infección urinaria ya está superada", afirmó en declaraciones a radio Ribadavia.

El doctor afirmó que la posibilidad de darle el alta médica se evaluará "día a día", aunque por el momento la descartó ya que el personal médico debe "controlar también su diabetes porque eso también lo desestabiliza", si bien destacó que su estado no reviste gravedad.

"Hay mucha gente que todavía no entiende y piensa que esta todavía muy grave, por supuesto que tienen que seguir internado. (...) Después veremos, seguimos día a día", agregó.

El ex jefe de Estado, que este año estuvo internado en otras dos ocasiones -en junio por un cuadro de neumonía que obligó a trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos, y a fines de julio para realizarle varios estudios- cumplió 90 años el 2 de julio pasado, mientras se encontraba hospitalizado.

Abogado de profesión, en 1973 fue elegido gobernador de La Rioja, su provincia natal, hasta que en 1976, tras el último golpe militar, fue encarcelado durante cinco años.

Al término de la dictadura (1976-1983), y tras el triunfo de Raúl Alfonsín, Menem ganó de nuevo los comicios en La Rioja y fue reelegido en 1987, hasta que venció en las presidenciales de 1989 en un complicado contexto económico y social que había llevado a Alfonsín a adelantar varios meses los comicios.

Durante su gestión, en la que firmó polémicos indultos a favor de las juntas militares de la dictadura y de líderes guerrilleros, la economía registró profundas transformaciones, con una gran apertura comercial y un intenso proceso de privatizaciones de empresas públicas, lo que le ha valido, con el paso de los años, de fuertes críticas por parte de correligionarios y adversarios.

Además de ejercer como senador desde hace 15 años, Menem ha enfrentado en los últimos tiempos diversas acusaciones judiciales de corrupción por actos de su mandato presidencial y ha mantenido un bajo perfil mediático.