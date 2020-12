Coudet tras la cuarta victoria seguida en LaLiga: “Nunca hay techo”

El entrenador del Celta Eduardo Coudet, durante el partido de la jornada 15 de la Primera División disputado este domingo en el estadio Balaídos de la ciudad gallega. EFE / Salvador Sas

Vigo, 20 dic (EFE).- El argentino Eduardo Coudet, entrenador del Celta de Vigo, se mostró exultante por la cuarta victoria liguera consecutiva ante el Deportivo Alavés (2-0), en un choque en el que brilló el bigoleador Brais Méndez, su apuesta para cubrir la baja del delantero Santi Mina.

“Tiene características importantes para lo que yo pretendía. Lo que habíamos perdido, por momentos, con la baja de Santi Mina era el juego aéreo y Brais tiene un gran juego aéreo. Lo hizo muy bien tanto jugando de nueve como por la derecha”, comentó el técnico celeste sobre la actuación del internacional español.

Coudet lamentó que su equipo no “cerrara” el partido en el primer tiempo porque tuvieron “muchas situaciones” para llegar con una renta más amplia al descanso, y apuntó que en la segunda parte estuvieron “más acelerados” con el balón porque quería ir “muy directos” a por el segundo tanto.

“Salvo un error que tuvimos al inicio en la salida de balón, no nos patearon a la portería en la primera parte. En los primeros diez minutos de la segunda parte sufrimos pero después nos acomodamos bien. Me quedo con la sensación de que con el balón lo podemos hacer mejor”, comentó.

Preguntado por el techo de su equipo, que encadena cuatro victorias y tres jornadas sin encajar, el entrenador argentino señaló que “uno siempre busca mejorar y nunca hay techo. Hay que prepararse para cada partido, sin mirar hacia atrás y no más allá del próximo encuentro”.