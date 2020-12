Costa Rica alcanza el tope de camas para pacientes críticos por covid-19

Un trabajador de salud desinfecta contra el covid-19 las áreas de la localidad de León 13, al noroeste de San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 19 dic. (EFE).- Las autoridades de Costa Rica alertaron este sábado que las camas de cuidados intensivos presentan una alta ocupación y que el espacio para los pacientes más críticos se encuentra "al tope", ante lo que mantienen un monitoreo constante de la capacidad hospitalaria.

El ministro de Salud, Daniel Salas, expresó en un comunicado de prensa que el país está alcanzando una "situación altamente peligrosa", en la cual las personas graves pueden quedarse sin atención.

"Cerca de un tercio de los pacientes covid-19 que ingresa a cuidados intensivos va a experimentar una falla renal y por ende va a requerir una cama de cuidados críticos. Este umbral que alcanzamos hoy nos coloca ante el riesgo de no poder darles el soporte que requieren estos pacientes. Necesitamos reaccionar, el sistema de salud no es infinito y estamos alcanzando una situación altamente peligrosa", manifestó Salas.

Por su parte, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reveló en un informe que analizan la capacidad hospitalaria de camas covid-19 en la red de prestación de servicios de salud, "la cual presenta en este momento una alta ocupación, siendo las de camas de críticos la que se encuentra al tope".

Según los datos oficiales, Costa Rica, país de 5 millones de habitantes, cuenta con 359 camas de cuidados intensivos, de las cuales 107 se dedican a los pacientes más críticos.

“La CCSS aún cuenta con camas de unidades de cuidados intensivos para la atención de pacientes covid-19. Este es un proceso muy dinámico, que nos acerca cada vez más a la capacidad máxima. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles de coordinación en los hospitales nacionales, regionales y periféricos y determinando donde pueden atenderse los nuevos pacientes”, afirmó el gerente médico de la CCSS, Mario Ruiz.

El funcionario además hizo un llamamiento a la población a cuidarse manteniendo las medidas de uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico y evitar las aglomeraciones, en especial durante los próximo días de época festiva.

Las autoridades de salud indicaron en su informe que en las últimas tres semanas se ha observado "gran cantidad de personas conglomeradas en sitios públicos incumpliendo las medidas sanitarias recomendadas lo cual es caldo de cultivo para el virus SARS-CoV-2" y este tipo de "comportamientos de las personas los que hacen que el virus se propague con facilidad y muchas desarrollen la enfermedad".

“Lo hemos dicho y lo volvemos a decir. En el caso que la tendencia de incremento en la demanda de servicios de hospitalización por covid-19 se mantenga, estaremos sobrepasando nuestra capacidad de camas y enfrentaremos la dolorosa situación que han pasado otros países. La CCSS ha hecho lo que le corresponde. Le toca a las personas ser responsables de cuidar su salud y la de los demás”, destacó Ruiz.

Las autoridades costarricenses expresaron que la batalla contra el covid-19 no se gana en los hospitales, sino en las casas y calles con el comportamiento responsable de todas las familias.

Datos del Ministerio de Salud indican que al pasado viernes hay un total de 157.472 casos covid-19 y 125.488 personas se han recuperado. Mientras que un total de 625 se encuentran hospitalizados simultáneamente, de ellos, 254 se encuentran en cuidados intensivos.

Costa Rica mantiene abiertas prácticamente todas las actividades económicas tras varios meses de cierres y aperturas graduales.

El ministro de Salud, Daniel Salas, dijo el viernes en una entrevista con Efe que la situación del país es "crítica" y que corresponde a la población tener responsabilidad, y descartó cierres fuertes de actividades económicas, pues ello agravaría la situación del desempleo y la crisis económica que ha generado la pandemia.