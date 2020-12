Coronavirus.- Israel prohíbe la entrada desde Reino Unido, Dinamarca y Sudáfrica por la nueva cepa del coronavirus

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Gobierno israelí ha anunciado la prohibición de viajes desde Reino Unido, Dinamarca y Sudáfrica debido a la aparición de una nueva cepa de coronavirus que afecta principalmente a Londres y el sureste de Inglaterra y se propaga un 70 por ciento más rápido que la original.



Los israelíes que regresen de esos tres países deberán guardar una cuarentena en hoteles habilitados a tal efecto, mientras que los que proceden de otros países tienen la opción de cumplir la cuarentena en sus propios domicilios, informa el periódico 'The Jerusalem Post'.



En la tarde del domingo han llegado más de 30 israelíes al Aeropuerto Ben Gurion que se han negado a guardar cuarentena. En un principio la Autoridad de Población e Inmigración tenía intención de mandarlos de vuelta a Reino Unido, pero finalmente se ha autorizado su ingreso en el país.



"Tenemos que cerrar el mundo entero de inmediato. La gente de negocios podrá seguir volando siguiendo el protocolo y quienes vuelvan tendrán que guardar una estricta cuarentena", ha afirmado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante el Consejo de Ministros de este domingo.



"Ya estamos trabajando para detener los vuelos a Israel desde países a los que ha llegado la mutación británica", ha afirmado el director de los Servicios de Sanidad Pública israelí, Sharon Alroy-Preis, en referencia a los tres países mencionados.



Netanyahu ha subrayado que "no hay indicios" de que la vacuna no funcione con la nueva mutación. "Hasta donde sabemos, puede vencer a la nueva cepa, aunque estamos vigilando la situación muy estrechamente", ha afirmado.



Países Bajos, Bélgica, Italia, Austria e Irlanda han suspendido ya vuelos con Reino Unido después de que las autoridades británicas informaran de una nueva cepa de coronavirus igual de mortífera pero un 70 por ciento más contagiosa.



En respuesta al pico de contagios, Reino Unido ha decretado el confinamiento par Londres y el sureste del país, designadas como zonas en Nivel 4, lo que obliga a los residentes a quedarse en sus domicilios salvo limitadas excepciones, cierra las instalaciones de ocio y servicios no esenciales e impone el trabajo desde casa salvo circunstancia inapelable.