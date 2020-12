Chile.- Dictan orden de detención contra 800 militares en activo y retirados del Ejército de Chile por corrupción

20/12/2020 Oficiales militares del Ejército de Chile. El fiscal regional de Aysén, en Chile, Carlos Palma, ha dictado orden de detención contra 800 militares en activo y retirados por un fraude dentro del Ejército chileno por valor de unos 3.000 millones de dólares (unos 2.450 millones de euros). POLITICA SUDAMÉRICA CHILE EJÉRCITO DE CHILE



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El fiscal regional de Aysén, en Chile, Carlos Palma, ha dictado orden de detención contra 800 militares en activo y retirados por un fraude dentro del Ejército chileno por valor de unos 3.000 millones de dólares (unos 2.450 millones de euros).



La investigación comenzó en 2018 y, según el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), los fondos públicos se destinaron a pagar deudas privadas, según recoge el diario chileno 'El Mercurio'.



Palma ya lideró en 2018 un registro en los Comandos de Personal, Telecomunicaciones y Dirección de Finanzas del Cuartel General del Ejército en Santiago. Entonces eran poco más de 300 los militares investigados.



El fraude se realizó a través de contratos a honorarios o pago de sueldos a personal retirado y comisiones de servicios que no se realizaron pero donde sí hubo un pago a modo de compensación por pérdidas económicas individuales, todo ello a raíz del término del FAM o Fondo de Ayuda Mutua, un sistema informal de ayuda solidaria que operaba en Coyhaique desde 1950 y el cual fue anulado por el Ejército en 2006.



"Una vez que el Fondo de Ayuda Mutua se cerró, se implementaron medidas para paliar el perjuicio causado a los funcionarios y en un primer momento, esas medidas estaban dentro del marco reglamentario y legal, que era realizar comisiones de servicios o dar prioridad a aquellas personas que habían sido perjudicadas económicamente", explicó Palma en 2018, en declaraciones recogidas por la emisora chilena RLN.



"Sin embargo, y eso es lo que se está investigando desde el punto de vista penal, en algún momento las comisiones de servicio se decretaban y pagaban pero no se hacían; los contratos de trabajo que se suscribían no llevaban aparejado en la práctica la realización de trabajo, por lo tanto existía salida de dinero sin justificación, y en algunos casos, extensión de los beneficios post retiro a un plazo mayor al legalmente permitido", hizo saber.



Las penas para el delito de fraude fiscal, dependiendo los montos y reiteración en los hechos, oscilan entre los 541 días de presidio a penas de crimen, es decir superiores a los cinco años y un día de cárcel.