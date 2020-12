Carmen Gahona se quita el micrófono y se pone el delantal, este es su nuevo proyecto

12/07/2015 CARMEN GAHONA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD FRANCISCO GUERRA / EUROPA PRESS



MADRID, 20



Carmen Gahona comenzó en los platós de televisión como defensora de su marido, Antonio Cortés, conocido nacionalmente como Chiquetete, y también de algunos miembros de su familia como Doña Manuela. La mujer del cantante dejó a todo el mundo con la boca abierta por la fuerza con la que se defendía de todos los ataques que recibía, sobre todo por Anabel Pantoja y Raquel Bollo.



De dar entrevistas en televisión, pasó a concursar en Supervivientes, pero debido a una enfermedad tuvo que dejar el reality y desde entonces, se ha convertido en una colaboradora habitual como comentarista de estos realities.



Ahora, Carmen Gahona se ha renovado y ha sorprendido a todos con un espectacular canal de Youtube donde va subiendo recetas caseras de platos muy elaborados. Lo suyo, además de los platós, sin duda es la cocina, ya que nos hemos quedado boquiabiertos con la maña que demuestra en la cocina.



Además, la que fuera mujer de Antonio Cortés, ha conseguido mejorar la calidad de sus vídeos, ya que en los primeros podemos ver como sale sin maquillar y sin apenas arreglarse. Ahora, la colaboradora se muestra arreglada, maquillada, con un delantal de su propia marca y con un micrófono en el escote para que los espectadores no se pierdan ni un paso de las recetas.



Carmen utiliza sus vídeos de Youtube para sacar del apuro a todas esas personas que no saben qué cocinar diariamente y para demostrar que la cocina es muy sencilla. Además, también aprovecha su espacio para hablar sobre aspectos de su vida o para recordar la figura de su difunto marido y de Doña Manuela, madre del cantante.



Todo un éxito que está arrasando en Youtube y que ya cuenta con casi 16.000 suscriptores que esperan con ansia que esta suba sus contenidos casi diarios para aprender a cocinar y para pasar un rato agradable en 'An cá Carmela'.