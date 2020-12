Bolsonaro cuestiona "prisa" para acceder a vacuna contra el covid-19

Brasilia, 20 Dic 2020 (AFP) - El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuestionó este sábado la "prisa" para acceder a la vacuna contra el covid-19, en medio de críticas a su plan de vacunación y pese a que el mundo enfrenta un rebrote que obligó a algunos países a regresar al confinamiento."La pandemia está llegando a su fin. Los números lo han mostrado. Tenemos un pequeño aumento ahora, lo que se llama un pequeño repunte (...) Pero la prisa para la vacuna no se justifica, porque usted se está metiendo con la vida de las personas", dijo el mandatario ultraderechista en una entrevista con su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, en YouTube.Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que el mundo puede "empezar a soñar con el final de la pandemia" por el desarrollo de vacunas efectivas, el planeta encara rebrotes que han provocado el regreso al encierro en países como Italia o Reino Unido.Brasil, el segundo país con más fallecimientos por el covid-19, por detrás de Estados Unidos, vive desde noviembre un repunte de casos y muertes por el nuevo coronavirus. El gigante latinoamericano registró 50.177 infecciones nuevas y 706 decesos en las últimas 24 horas, de un total de 7,2 millones de casos y 186.356 muertes. Bolsonaro ha cuestionado en diversas ocasiones los inmunizantes por sus posibles efectos secundarios y la gravedad de la pandemia, así como se opone al confinamiento por sus efectos en la economía.Las declaraciones del mandatario se dan en medio de cuestionamientos a su plan de vacunación, lanzado el miércoles, que prevé inmunizar a más del 70% de los 210 millones de habitantes.Bolsonaro desbloqueó 20.000 millones de reales (unos 4.000 millones de dólares) el jueves para comprar vacunas. Pero ese mismo día continuó con su campaña antivacuna que aboga porque la vacunación no sea obligatoria. "No tengo prisa para gastar ese dinero", aseguró este sábado.El gobierno negocia 360 millones de dosis para 2021, entre ellas la desarrollada por Oxford con la farmacéutica británica AstraZeneca y el instituto brasileño Fiocruz, que realizan pruebas en Brasil; del conglomerado internacional Covax y de Pfizer-BioNTech (EEUU/Alemania).Ninguna de ellas, ni la china Coronavac (en fase de pruebas en Sao Paulo y que ha provocado un enfrentamiento de Bolsonaro con el gobernador Joao Doria), han pedido autorización de uso de emergencia o generalizado ante el organismo regulador sanitario brasileño.raa/lda