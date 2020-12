Bolivia.- El Parlasur abre una investigación al secretario general de la OEA por denunciar fraude en Bolivia sin pruebas

09/02/2018 El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se ha reunido este viernes con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, durante una visita oficial al país SUDAMÉRICA PERÚ POLÍTICA FLICKR



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Oscar Laborde, ha anunciado una investigación contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por su denuncia de fraude electoral en las elecciones presidenciales de octubre de 2019 en Bolivia.



Laborde ha destacado que la OEA hasta el momento no ha presentado pruebas del supuesto fraude electoral, que desencadenó una ola de protestas y la salida del país del entonces presidente de Bolivia, Evo Morales. "Vamos trabajar para que se investigue al secretario general", ha apuntado Laborde en una entrevista con la emisora Radio Illimani.



Laborde considera que esos hechos no deben quedar impunes, ya que en la región se desarrollarán otros procesos electorales y podrían lanzarse procesos similares.



El Parlamento del Mercosur es una asamblea parlamentaria que funciona como órgano deliberativo del Mercosur, bloque regional constituido por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia. Tiene la función de impulsar recomendaciones, resoluciones y otras propuestas al Consejo del Mercado Común, la máxima autoridad del Mercosur, pero sus decisiones no tienen poder vinculante respecto a las leyes internas de las naciones.