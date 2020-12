AS Saint Etienne y Olimpique de Nimes finalizan su encuentro liguero con un empate (2-2)

El partido disputado este domingo en el Estadio Geoffroy Guichard y que enfrentó a Saint Etienne y a Nimes acabó con un empate a dos entre ambos contendientes. AS Saint Etienne llegó con la intención de cosechar una nueva victoria tras ganar fuera de casa por un marcador de 2-1 a FC Girondins Burdeos. Con respecto al equipo visitante, Olimpique de Nimes perdió por un resultado de 2-0 en el partido anterior ante OGC Niza y acumulaba cuatro derrotas consecutivas en la competición. Tras el resultado obtenido, el conjunto stéphanois es decimocuarto tras la finalización del partido, mientras que Nimes es decimoctavo.

El partido comenzó de manera favorable para el equipo stéphanois, que estrenó el luminoso gracias al gol de Harold Moukoudi en el minuto 8. Sin embargo, el conjunto nimeño en el minuto 14 logró el empate a través de un tanto de Matteo Ahlinvi, terminando de esta manera el primer tiempo con un 1-1 en el luminoso.

Tras el ecuador del partido, en el segundo periodo llegó el gol para Olimpique de Nimes, que remontó el marcador con un tanto desde los once metros de Renaud Ripart en el minuto 56. No obstante, AS Saint Etienne en el minuto 63 empató con un gol de Arnaud Nordin, finalizando el enfrentamiento con el resultado de 2-2.

Durante el encuentro, ambos entrenadores agotaron todos sus cambios. Por parte de Saint Etienne entraron desde el banco de suplentes Adil Aouchiche, Denis Bouanga, Jean-Philippe Krasso, Maxence Rivera y Lucas Gourna Douath en sustitución de Wahbi Khazri, Romain Hamouma, Ryad Boudebouz, Arnaud Nordin y Mahdi Camara, mientras que los cambios por parte de Nimes fueron Renaud Ripart, Karim Aribi, Lamine Fomba, Marco Ludivin Majouga y Moussa Kone, que entraron por Haris Duljevic, Nolan Roux, Sidy Sarr, Sofiane Alakouch y Niclas Eliasson.

El árbitro del partido mostró cinco tarjetas amarillas. De los dos equipos, Romain Hamouma y Yvan Neyou del equipo local y Niclas Eliasson, Baptiste Reynet y Sidy Sarr del equipo visitante fueron amonestados con tarjeta amarilla.

Tras este empate al concluir el partido, AS Saint Etienne se ubicó en el decimocuarto puesto de la tabla con 17 puntos. Por su parte, Olimpique de Nimes con este punto consiguió la decimoctava plaza con 12 puntos, en lugar de playoff de permanencia, al finalizar el encuentro.

El equipo que jugó el partido como local se medirá en la siguiente jornada con AS Mónaco, mientras que Olimpique de Nimes jugará contra Dijon FCO.