Araújo, Olaza, Tapia y Murillo, piezas claves para el 'Chacho' Coudet

El jugador del Celta de Vigo Olaza (d) lucha por el balón con el jugador del Alavés Jota (i) durante el partido de Liga celebrado, este domingo, en el estadio Balaidos de Vigo. EFE/ Salvador Sas

Madrid, 20 dic (EFE).- El mexicano Néstor Araújo, el uruguayo Lucas Olaza, el peruano Renato Tapia y el colombiano Jeison Murillo, se han convertido en piezas claves para el técnico argentino 'Chacho' Coudet, en la recuperación del Celta de Vigo, que este domingo volvió a ganar por dos a cero ante el Alavés y ya está a un punto de los puestos que otorgan la clasificación para la competición europea.

El Celta está de dulce. La llegada del entrenador argentino ha supuesto toda una revolución en el conjunto vigués, que ha pasado de estar en descenso a colocarse a un punto de Europa. Pero el cambio no sólo ha llegado en los resultados, sino también en el juego del equipo.

El ataque es evidente que ha mejorado notablemente desde que el argentino dirige el conjunto gallego. En los cinco partidos que ha disputado el Celta bajo las órdenes del 'Chacho' anotaron 13 goles (7 más que en los últimos siete partidos antes de su llegada).

Sin embargo, las estadísticas en defensa también reflejan la enorme transformación que ha experimentado el equipo. El "Chacho" heredó un Celta que en 9 jornadas había encajado 15 goles y con él, suman tres porterías a cero consecutivas y sólo 5 tantos encajados.

En el entramado defensivo que ha construido Coudet, Araujo, Murillo, Olaza, y Tapia, se han convertido en piezas insustituibles. A excepción de Murillo, que se perdió el encuentro frente al Cádiz por lesión, y de Néstor Araujo, que salió de suplente ante el Sevilla, en todos los partidos dirigidos por el 'Chacho' han sido titulares.

La indiscutible presencia en el once de estos jugadores no es casualidad. La pareja de centrales formada por Murillo y Araújo, se ha convertido en una de las más consistentes de la liga.

El mexicano quizás sea de los que más ha visto potenciado su rendimiento en este último mes. Está ofreciendo unas actuaciones sobresalientes. A su contundencia defensiva se le suma una mejoría notable en la salida de balón, ayudada por el rol que adopta Tapia en el equipo, actuando por delante de la defensa y dotando al equipo de equilibrio.

Olaza, que ya asistió a Nolito ante el Granada, lo volvió a hacer este domingo colgando un balón con música para que Brais Mendez abriera la lata. El uruguayo es, después de Iago Aspas, el jugador que más minutos ha jugado esta temporada en el Celta.

Sus cabalgadas por el lateral izquierdo y su fina zurda para regalar balones a los delanteros, están haciendo mella en los rivales. Para Coudet es fundamental tanto en el plano defensivo como ofensivo, con el preparador argentino, lo ha jugado absolutamente todo, los cinco partidos hasta el minuto 90.

La afición del Celta, acostumbrada a vivir con la pesadilla del descenso en las últimas temporadas, está disfrutando de uno de los mejores momentos de su equipo en los últimos años. En tan solo un mes el 'Chacho' ha devuelto la esperanza a una ciudad que se vuelve a ilusionar con un Celta de fuerte acento sudamericano. E