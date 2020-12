Antonio Tejado celebra sus 35 años alejado de la televisión ¿qué hace ahora el sobrino de María del Monte?

28/03/2019 Antonio Tejado en el plató de 'GH DÚO' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD FRANCISCO GUERRA EUROPA PRESS



MADRID, 20 (CHANCE)Antonio Tejado lleva una larga carrera televisiva sentándose en todos los platós de televisión. Primero hablando de la hija de Rosa Benito, luego de la familia Jurado, más tarde contando sus problemas matrimoniales con su segunda mujer* y lo cierto es que el declive que hemos visto de él en la pantalla ha sido sobrecogedor.



El colaborador de televisión no pudo controlar el interés público y cada vez se hicieron más mediáticos sus obsesiones con el ligoteo, las mujeres, las fiestas y demás. Su entrada en GH VIP nos dio muy buenos momentos y lo cierto es que siempre quedarán en nuestra mente, guardados como historia de la televisión, algunos de los momentos del concursante. Recordemos que tuvo un romance express con María Jesús Ruiz y* salió de la casa completamente enamorado de Ylenia.



Desde entonces, muchas fueron las polémicas que trajo consigo a la pantalla y el ritmo de vida que llevaba le superó completamente. Parece que el colaborador de televisión no estaba dispuesto a que todos los días salieran informaciones suyas (infidelidades e incluso hombres que aseguraban haber tenido relaciones con él) y dejó la tele para no volver, al menos por el momento.



Ahora, alejado del foco mediático que tanto le dio y también le quitó, Antonio Tejado lleva una vida bastante discreta y anónima, parece que lo que quería. No sabemos de dónde proceden sus ingresos, para llevar esa vida que expone por redes sociales, pero lo cierto es que vemos a un hombre feliz que disfruta de la vida en compañía casi siempre de amigos, pero también de amigos.



Hoy cumple 35 años aquel hombre que dejó de ser 'expareja de' para convertirse en uno de los personajes públicos más relevantes de la pantalla. Alejado del foco que le dio la luz y luego se la quitó, Antonio Tejado vive una vida ahora de lo más cómoda, pero ¿volverá a la televisión?