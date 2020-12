Alemania registra 22.771 contagios y 409 muertes en 24 horas

EFE/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS/Archivo

Berlín, 20 dic (EFE).- Alemania registró 22.771 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas y 409 muertes relacionadas con la enfermedad, según los últimos datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología.

Los domingos y los lunes las cifras suelen ser menores que los otros días de la semana debido a que no todas las oficinas de sanidad comunican sus datos al RKI.

Desde el comienzo de la pandemia ha habido en Alemania 1.494.009 contagios confirmados de coronavirus, se estima que 1.097.400 han superado la enfermedad y se han registrado 26.049 muertes relacionadas con ella.

La incidencia semanal es de 192,2 contagios por 100.0000 habitantes. Las autoridades sanitarias consideran que se ha llegado a un nivel crítico cuando la incidencia semanal alcanza los 50 contagios por 100.000 habitantes.

Alemania ha sufrido una segunda ola de coronavirus que empezó a notarse con fuerza en octubre con un aumento de contagios y de los desenlaces mortales.

La segunda ola ha obligado a imponer nuevas restricciones en todo el país entre las que la más destacada es el cierre de comercios no esenciales.

Las restricciones, que incluyen también limitaciones en cuanto al número de personas que pueden reunirse, rigen en principio hasta el 10 de enero pero pueden ser prolongadas si las cifras no bajan considerablemente.