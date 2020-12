3-1. El CAI, del venezolano Perlo, conquista el título del Clausura panameño

Jugadores del Club Atlético Independiente de Panamá celebran hoy un gol contra San Francisco durante la final de la Liga Panameña de Futbol, en el estadio Agustín Muquita Sánchez en La Chorrera (Panamá). EFE/Eliécer Aizprúa

Panamá, 20 dic (EFE).- El Club Atlético Independiente (CAI), con el venezolano Francisco Perlo en el banquillo, conquistó este domingo el torneo Clausura panameño al derrotar por 3-1 al San Francisco, de la misma ciudad de La Chorrera.

Un tanto de Azmahar Ariano a los 21 minots y dos goles de penalti de Alfredo Stephens, a los 60 y 95 minutos, sellaron la campaña victoriosa del CAI, que solose vio amenazado con el descuento de Isidoro Hinestroza en el 87.

El primer tiempo fue un monólogo del CAI, que logró maniatar a los ágiles del equipo dirigido por el colombiano Gonzalo Soto.

El primer aviso del CAI llegó al minuto 14 en una jugada en la que José Fajardo remató a marco pero el balón se fue desviado por el defensor franciscano, Roberto Chen.

Dos minutos después, nuevamente otro balón en profundidad del CAI que le llega a Alfredo Stephens, quien centró a Fajardo, pero el cabezazo de este último se fue desviado.

La insistencia del CAI pagó dividendos al minuto 21 y luego del quinto tiro de esquina, cobrado por Juan González, conecta el balón centrado con la cabeza de Azamahar Ariano, para poner el 1-0 en la pizarra.

Con el tanto, el CAI se replegó un poco, manteniendo una zaga de cinco jugadores que no le dieron libertades a los atacantes del San Francisco.

En 30 minutos de juego el CAI mantuvo su dominio y a pesar de sacar el pie del acelerador no renunció a los pelotazos largos que ponían en apuros a los defensores rivales.

El final del primer tiempo llegó con la pizarra de 1-0 para el CAI, resultado que no le hacía justicia al volumen de ataque del cuadro de Perlo.

El segundo tiempo arrancó diferente para el San Francisco, entrenado por el colombiano Gonzalo Soto.

Al minuto 46, Jair Catuy remató de cabeza un centro de Francisco Palacios, pero el golpe del balón se fue desviado.

En los primeros 10 minutos del segundo tiempo la defensa del CAI pasaba problemas ante los ataques del rival.

Al minuto 58, cuando jugaba mejor el San Francisco, una falta de Roberto Chen en el área sobre Alfredo Stephens le dio la oportunidad del CAI de ampliar el marcador.

Al 60, el mismo Stephens cobró la falta, para poner el 2-0 en las tablas y sumar el sexto gol en su cuenta personal.

Catuy apareció nuevamente al minuto 63 con un disparo de tiro libre, pero su remate fue controlado en dos tiempos por el arquero del CAI, José Guerra.

Precisamente Guerra fue figura en el minuto 74, sacando un remate de cabeza de Roberto Chen, para mantener la ventaja para los suyos en la pizarra.

El San Francisco consiguió el tanto del descuento al minuto 87, cuando Isidoro Hinestroza conecta de cabeza un centro de Francisco Palacios.

Con este tanto, los franciscanos se animaban a buscar el empate pero una mano de Jean Carlos Sánchez en su área, al minuto 93 a remate de José Fajardo, le concedía otro tiro penal al CAI.

Dos minutos después, Stephens marco el definitivo el 3-1 y su séptimo tanto en su contabilidad y que de paso lo convertía en el máximo goleador del torneo clausura panameño.

Luego del tanto de Stephens, el árbitro Oliver Vergara pitó el final del duelo, para que el CAI logre su tercer título en el fútbol profesional panameño, entre esos dos bajo el mando del técnico venezolano Francisco Perlo.

- Ficha técnica:

3. CAI: José Guerra, Omar Córdoba, Azmahar Ariano, Jiovany Ramos, Francisco Vence; Joseph Rosales (m.90, Rafael Águila), Martín Morán, Juan González (m.76, Alexi Palacios), Dionisio Bernal, José Fajardo y Alfredo Stephens.

Entrenador: Francisco Perlo.

1. San Francisco: Eric Hughes, Martín Gómez (m.77, Jean Carlos Sánchez), Rodercik Miller, Roberto Chen, Francisco Palacios: Luis Pereira (m.61, Isidoro Hineztroza), Manuel Vargas (m.77, Víctor Ávila), Jhamal Rodríguez, Jorge Serrano (m.61, Wesley Cabrera), Jair Catuy y Cristian Sánchez (m.61, José Garcés).

Entrenador: Gonzalo Soto.

Goles: 1-0. m.21: Azmahar Ariano. 2-0. m.60: Alfredo Stephens, de penalti. 2-1. m.87: Isidoro Hinestroza. 3-1, m.95: Alfredo Stephens, de penalti.

Árbitro: el panameño Oliver Vergara amonestó a Azmahar Ariano y Joseph Rosales del CAI, así como a Manuel Vargas, Martín Gómez y Roderick Miller del San Francisco.

Incidencias: Final del torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol jugado en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez de la Chorrera, al oeste de la capital panameña.