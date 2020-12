3-0. Los Tigres, con doblete de Gignac, vuelven a la final

Andre-Pierre Gignac de Tigres. EFE/Francisco Guasco/Archivo

Orlando (Florida, EE.UU.), 19 dic (EFE).- Los Tigres de la UANL, de México, hicieron buenos los pronósticos de favoritos y con doblete del delantero francés André-Pierre Gignac, ganaron este sábado por 3-0 al CD Olimpia, de Honduras, en el partido de la primera semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf.

El triunfo permite a los Tigres volver a la final del torneo de clubes más importante de la Concacaf por segundo año consecutivo y por cuarta vez en las últimas cinco ediciones, sin que todavía tengan en su poder un título.

El rival de la gran final a disputarse en el mismo escenario del Exploria Stadium, de Orlando, la sede neutral elegida por la Concacaf para concluir la edición de este año afectada por la pandemia del coronavirus, será el ganador de la segunda semifinal que esta noche disputan el América, de México, y LAFC, de la MLS.

El duelo entre los Tigres y el CD Olimpia no tuvo más historia que presenciar el dominio completo por parte del equipo de la Liga MX que se impuso en todas las facetas del juego con un Gignac imparable y eficaz cuando tuvo que lanzar las dos penas máximas con que fue castigado el equipo del Olimpia.

Aunque el marcador no se inauguró hasta el tiempo de descuento de la primera parte (45+4), mano clara del centrocampista Deybi Flores dentro del área a disparo de Luis Quiñones, que le costó la expulsión, los Tigres habían tenido claras oportunidades de gol, precisamente con disparos del propio Gignac, que ejecutó perfecto la pena máxima.

El gol no pudo llegar en el mejor momento para los Tigres y en el peor para el CD Olimpia, que no había hecho ni un solo tiro a puerta en toda la primera parte.

El equipo catracho, que dirige el argentino Pedro Troglio, intentó reaccionar en la segunda parte, pero con la inferioridad numérica y sin encontrar su mejor concentración se vieron de nuevo superados por un rival muy superior.

Pero tuvo que ser de nuevo una mano dentro del área, esta vez la de Jorge Álvarez, que había salido en la segunda parte, la que obligó al árbitro del encuentro, el salvadoreño Iván Bartron a señalar la pena máxima, y a Gignac, el encargado de ejecutarla a la perfección para marcar el 2-0.

Con todo a favor de los Tigres, todavía tendrían la suerte de ver como en el minuto 78, el defensa Elvin Casildo marcaba en propia puerta el que sería el definitivo 3-0, que reflejó a la perfección el dominio completo que tuvo el equipo regiomontano.

La victoria fue la tercera que los Tigres han tenido en los duelos contra el CD Olimpia en nueve encuentros, con dos derrotas y cuatro empates.

Como había anticipado el entrenador de los Tigres, el brasileño Ricardo "Tuca" Ferretti, la clave del partido estuvo en el gran desgaste físico que hizo su equipo para presionar constantemente y no dejar que el equipo hondureño pudiese manejar con tranquilidad el balón.

Las estadísticas no dejaron tampoco ninguna duda de la superioridad de los Tigres que hicieron 16 disparos a puerta por tan solo cuatro del Olimpia, que apenas tuvo un 26 por ciento de posesión del balón.

Ficha técnica:

3 - Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Luis Rodríguez (m.81, Diego Reyes), Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Jesús Dueñas; Javier Aquino (m.42, Raymundo Fulgencio), Guido Pizarro, Rafael de Souza, Luis Quiñones; Leonardo Fernández (m.58, Nicolás López) y André-Pierre Gignac.

Entrenador: Ricardo Ferretti

0 - CD Olimpia: Edrick Menjívar; Maylor Nuñez, Elvin Casildo, Johnny Leverón, Javier Portillo (mi.65, Samuel Córdova); Edwin Rodríguez (m.77, José Pinto), Deybi Flores, Carlos Pineda, Marvin Bernárdez (m.65, Michaell Chirinos); Jerry Bengtson (m.79, Eddie Hernández) y Yustin Arboleda (m.46, Jorge Álvarez).

Entrenador: Pedro Troglio

Goles: 1-0, m.45+4: André-Pierre Gignac (penalti). 2-0, m.57: André-Pierre Gignac (penalti). 3-0, m.78: Elvin Casildo (propia meta).

Árbitro: Iván Barton (El Salvador). Mostró tarjeta amarilla a Maylor Nuñez (m.23), Yustin Arboleda (m.35) y roja directa a Deybi Flores (m.45+3) del CD Olimpia. Por los Tigres recibió tarjeta amarilla Luis Rodríguez (m.35).

Incidencias: Partido de la primera semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf que se disputó, sin espectadores, en el Exploria Stadium, de Orlando (Florida).