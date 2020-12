Yandel volverá al escenario con un concierto virtual gratuito de fin de año

En la imagen, el cantante puertorriqueño Yandel. EFE/Nina Prommer/Archivo

San Juan, 19 dic (EFE).- El cantante Yandel, una de las estrellas puertorriqueñas del género urbano, anunció este sábado que ofrecerá un concierto gratuito para sus seguidores de todo el mundo el día de fin de año, después de no haber actuado desde el inicio de la pandemia.

"Yandel GoodBye 2020" podrá ser visto el jueves 31 de diciembre a las 20.00 hora local de Puerto Rico (01.00 GMT), informó en un comunicado la empresa de relaciones públicas Fusion 4 Media.

Yandel se apoderará de tres escenarios en este concierto virtual desde la ciudad de Miami junto a su banda, su grupo de bailarinas y una gran producción que incluirá sus éxitos y temas de su álbum más reciente "QCM2".

La aplicación LAMUSICA de Spanish Broadcasting System, Inc. (SBS) será la encargada de retransmitirlo.

"Nuestro objetivo con la serie (de actuaciones musicales) 'LaMusica Live' -de SBS- es brindar momentos de entretenimiento en uno de los años más desafiantes que hemos vivido. La presentación de Yandel es definitivamente un 'Goodbye' (adiós) para el 2020 que todos necesitamos", dijo en la nota Alessandra Alarcón, presidenta de SBS.

El cantante "es una leyenda viviente en el mundo de la música urbana y estamos honrados en poder contar con él para cerrar este año con LaMusica. ¡Esperamos que todos disfruten del concierto y les deseamos unas fiestas felices y sobre todo con mucha salud!", añadió.

Por su parte, Yandel recordó en el boletín cómo este año "ha sido tan difícil para tantas y tantas personas a nivel mundial" a causa de la pandemia del coronavirus.

"Hemos tenido pérdidas horribles y en nuestro caso como artistas nos removió sin aviso de los escenarios, del contacto directo con nuestros fanáticos y la colaboración a nivel físico con nuestros equipos de trabajo", comentó.

"Mi intención con este concierto es brindarle un mensaje de esperanza a toda nuestra gente y darme la oportunidad de hacer lo que más he extrañado antes de cerrar el 2020, rodeado de buena vibra. Espero que lo puedan celebrar, que lo disfruten, seguramente desde sus hogares y que Dios los llene de bendiciones en el 2021. Agradezco a 'LaMúsica App' por unirse a nosotros en esta ocasión tan especial", dijo.

El intérprete ha pasado gran parte del tiempo este año en su estudio de grabación y estrenó su séptimo álbum como solista "Quien Contra Mi 2" (QCM2) este verano.

QCM2 recibió Certificación de Oro de la Asociación de Industrias Discográficas de Estados Unidos (RIAA, en inglés), Disco de Oro por el sencillo "No Te Vayas" con J Balvin, Disco de Oro por sencillo "Por Mi Reggae Muero 2020" con Anuel AA y Disco De Oro y Platino por "Dembow 2020" con Rauw Alejandro.