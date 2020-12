VÍDEO:Iglesias pronostica que muchas familias se van a preguntar ante discurso del Rey si son monárquicos o republicanos

04/03/2020 El Rey Felipe VI (d) saluda a su llegada al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias (i), en la primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio de la Zarzuela, a 04 de marzo de 2020. POLITICA Pool



Recalca que no investigar en el Congreso las actividades relacionadas con Juan Carlos I compromete a la institución



MADRID, 19 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha pronosticado que muchos ciudadanos se van a preguntar si son monárquicos y republicanos durante el tradicional discurso de Nochebuena del rey Felipe VI.



Además, ha asegurado que Unidas Podemos debe seguir empujando hacia esa identidad republicana, que en su opinión es ya "mayoritaria", frente a los que ya plantean "abiertamente" que "no todos son iguales ante la ley" y los que dicen '¡Viva el Rey!' como una forma de expresar su deseo de que no haya cambio.



Así se ha expresado durante su discurso de apertura del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, reunido este sábado de forma telemática, y en el que ha hecho una mención destacada a la "crisis de la monarquía" y el "horizonte republicano".



Por un lado, Iglesias ha expresado su preocupación por el nuevo rechazo de la Mesa del Congreso (con votos de PP, Vox y PSOE) a que se abra una comisión de investigación sobre las actividades presuntamente corruptas de Juan Carlos I y otros miembros de la Casa Real, a raíz de la utilización de tarjetas opacas tras la abdicación del rey emérito.



RECHAZAR INVESTIGAR AL EMÉRITO COMPROMETE A LA MONARQUÍA



De este modo, el líder de Podemos ha opinado que esa negativa reiterada a que la Cámara que representa la soberanía popular fiscalice a la monarquía, "lejos de hacerle un favor", "pone en cuestión el principio mismo" de la monarquía parlamentaria y la sitúa en una posición "muy comprometida" desde el punto de vista democrático.



"Creo honestamente que los partidos monárquicos deberían ser los primeros interesados en que esta investigación parlamentario se pudiera dar", ha aseverado Iglesias.



Además, está convencido de que esta Nochebuena se abrirá un debate sobre la institución, pues sospecha que muchos ciudadanos que escuchará el discurso del Jefe del Estado "se van a preguntar si son monárquicos o republicanos", algo que ve normal e incluso positivo que se genere a nivel ciudadano el debate sobre la organización política del país. "No hay que tenerle miedo a los debates", ha apostillado.



También ha subrayado su convicción de que cada vez más gente tiene claro ser republicano no significa solo elegir democráticamente al Jefe del Estado o se le puede juzgar por cometer delitos, sino que implica una serie de valores como defender los servicios públicos frente al "permanente proyecto privatizador" de los partidos monárquicos.



Y es que para Iglesias ser republicano es querer un país más "igualitario, justo y feminista", además de apostar un nuevo modelo económico más comprometido con el país. En contraposición, asocia a la monarquía como promotora de un sistema económico que tenía en su base estructural la "corrupción" y estaba sustentado en el "ladrillo" y el "turismo barato".



"Ser republicano es defender un país laico, que valore más la ciencia y la cultura frente al irracionalismo y al terraplanismo de la extrema derecha monárquica. Ser republicano es construir una patria que reconozca y proteja la pluralidad territorial, cultural, lingüística e institucional que es consustancial a nuestro país, y que organice España en un sentido más federal, para tener un país más unido", ha apelado Iglesias.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/politica/532553/1/iglesias-advierte-enormes-resistencias-contra-avance-programa-gobierno



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06