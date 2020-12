VÍDEO: Coronavirus.- Estados Unidos autoriza el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus de Moderna

MADRID, 19 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha dado este viernes la autorización de emergencia a la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Moderna.



De este modo, Moderna se convierte en la segunda vacuna autorizada en el país norteamericano después de que el viernes pasado fuera aprobado el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer-BioNTech, que ya ha empezado a ser utilizada para inmunizar a los sanitarios en el país.



Los expertos de la FDA habían dado el visto bueno a los datos científicos de la vacuna este jueves. La Administración permitirá el uso de la vacuna en mayores de 18 años.



El Comisionado de la FDA, Stephen Hahn, ha asegurado en un comunicado que es "otro paso crucial para la lucha contra esta pandemia global" y ha celebrado que se hayan aprobado ya dos vacunas a un "ritmo expeditivo" sin que esto haya perjudicado el proceso "abierto y transparente de revisión científica".



TRUMP Y BIDEN CELEBRAN LA APROBACIÓN



El presidente estadounidense, Donald Trump, ha publicado un escueto mensaje en Twitter tras la noticia, en el que ha escrito "felicidades, la vacuna Moderna está ahora disponible".



Por su parte, el presidente electo, Joe Biden, ha enviado un comunicado junto a su esposa, Jill Biden, en el que califica como un "hito" la aprobación de esta segunda vacuna.



En el escrito, Biden asegura que su esposa y él "comparten la frustración y el duelo que muchos americanos sienten".



Los Biden han llamado en el texto a los miembros del Congreso a aprobar el estímulo fiscal para la lucha económica contra el coronavirus, un paquete de medidas que se lleva negociando meses.



El presidente-electo se vacunará junto a su esposa el próximo lunes en un acto público y sigue así el ejemplo de otras personalidades políticas del país como el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado, la demócrata Nancy Pelosi y el republicano Mitch McConnell, que lo hicieron este viernes.



También se ha pronunciado la máxima autoridad científica del país para la gestión de la pandemia, el epidemiólogo Anthony Fauci, que además ha anunciado en CNN que recorrerá la nación para concienciar sobre la necesidad de ponerse la vacuna, especialmente entre afroamericanos, que son el grupo mas reticente.



LA PANDEMIA NO DA TREGUA



Cuando se cumplen los primeros cinco días de vacunación, los contagios no dan tregua en el país norteamericanos y algunos recuentos de casos ya vaticinan un nuevo récord de positivos diarios con California como epicentro de la pandemia y alrededor de 250.000 nuevos casos.



En este estado, el Tribunal Superior ha tumbado una sentencia anterior que permitía a los bares y locales de 'striptease' de la ciudad de San Diego permanecer abiertos pese a las restricciones locales.



Tras el puente de Acción de Gracias a finales de noviembre, el país ha experimentado un continúo aumento de casos que ha llevado a los estados del país ha endurecer las restricciones.



Es el caso de Washington, que según 'The Washington Post' cerrará bibliotecas y museos y no permitirá servir en el interior de los bares y restaurantes para intentar frenar la cadena de contagios.



