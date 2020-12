Venezuela.- González Laya subraya que el Gobierno tiene "una sola postura" sobre Venezuela

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha subrayado que el Gobierno "tiene una opinión, una sola postura" sobre Venezuela que es "la postura de la Unión Europea".



"Tenemos que seguir apoyando un acuerdo político entre el régimen y la oposición en Venezuela, en eso también estamos de acuerdo y es donde queremos poner el énfasis en los próximos meses", ha afirmado este sábado González Laya en La Sexta Noche.



En ese sentido, González Laya ha indicado que no cree que el vicepresidente segundo del Ejecutivo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, haga una "oposición interna" al Gobierno.



"No la siento como una oposición interna, es una manera de expresar su postura, que es sano. Lo que cuenta en un Gobierno es qué se hace más allá de las posturas", ha señalado después de que Iglesias asegurara que en Unidas Podemos van a ser "muy cabezones" para que se cumplan los acuerdos de programa de Gobierno.



En este contexto, la ministra ha defendido que "si uno baja el volumen y se fija en lo que ha ocurrido, se ve un Gobierno que ha cumplido lo que dijo que iba a hacer en su acuerdo de Gobierno". "Lo estamos haciendo de una manera muy consistente y muy contundente", ha dicho.



En concreto, ha hecho referencia a un Fondo de Recuperación Europeo "sin parangón" en la historia de la Unión Europea, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, la legislación del ingreso mínimo vital, la ley educativa o una ley "para una muerte digna".



JUAN CARLOS, A DISPOSICIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD



Al ser preguntada por la situación del Rey emérito, ha recordado que Juan Carlos "ha dicho claramente que está a la disposición de cualquier autoridad que le pida una explicación". "Cuando se le pida yo creo que la dará", ha dicho.



Asimismo, la ministra ha destacado que el Rey Felipe VI está "comprometido" y que ejerce su cargo "de una manera tremendamente comprometida y digna". En este punto, ha señalado que hay un Rey emérito "que se ha involucrado en una serie de cuestiones que se están dilucidando", por lo que ha pedido dejar a los organismos que "sigan su trabajo" y que Juan Carlos "de explicaciones cuando se las pidan".



"Creo que lo que el Rey Felipe VI quiera expresar en su discursos de Navidad tendremos que esperar a que lo exprese en su calidad de monarca. Esperemos a ver qué tiene que decirnos, creo que estará a la altura de las circunstancias", ha defendido.



Por otro lado, González Laya ha asegurado que en España comenzará la vacunación el día 27 "en todas las comunidades autónomas". Así, ha recordado que las compras de las vacunas se han hecho a través de la Unión Europea para garantizar que todos los Estados Miembros tendrán la vacuna "al mismo tiempo".



"Esto se está tratando con todas las comunidades autónomas y la distribución se hará bajo el signo de la equidad. Asegurarnos que no hay ciudadanos de primera ni de segunda, todos serán tratados de la misma manera", ha apuntado.