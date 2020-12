Uruguay.- Simeone: "Me alegra mucho el segundo gol de Suárez"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, realizó una valoración "positiva" del triunfo ante el Elche (3-1) en la jornada 14 de la Liga Santander y destacó "el segundo gol de Luis Suárez" después de una semana difícil para el uruguayo tras recuperarse del coronavirus.



"Todos los jugadores tienen un trato personal, el carácter de cada uno es diferente y los jugadores son como los hijos, cada uno se maneja en la familia de distinta manera con ellos. El entrenador decidió que (Suárez estuviese la semana pasada jugando, pero sabíamos que venía de un proceso de 20 días sin responder", indicó sobre el uruguayo, autor de un doblete este sábado.



"Me alegra mucho -sobre todo- el segundo gol que marca. Está esperando hasta el último minuto para no quedarse en fuera de juego y en su imaginario acabe siendo encontrando por una buena acción de Carrasco para lograr el segundo gol", analizó el 'Cholo' Simeone en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Wanda Metropolitano.



Preguntado por el rendimiento de sus jugadores y el cambio defensivo, el argentino dijo que "los sistemas no influyen mucho en las situaciones" porque lo definitivo es la "predisposición, la actitud y sostener el juego para posicionarse mejor para atacar". "El equipo lo hizo bastante en gran parte del partido", afirmó.



"Tuvimos situaciones en la primera parte, el gol, otra de Llorente que se fue arriba y nos fuimos al segundo tiempo con la misma actitud, apareció el segundo gol y luego ellos nos lastimaron. Nos generó ansiedad pero lo pudimos resolver con el 3-1. Me parece un buen partido con cosas que han sumado en el día de hoy. Seguimos en esta línea", resumió.



Además, Simeone dijo que Joao Félix, que recibió un golpe fuerte, tuvo "molestias y dolor". "Ya estaba molesto, no se sentía cómodo, esperemos que sea solo un golpe. Entendimos que tenía que descansar para el final y necesitábamos más piernas en ese costado".



Por último, cuestionado por Mario Hermoso, otro de los destacados en este Atleti, Simeone explicó que es un jugador con el que han hablado "mucho". "Cada uno lleva su tiempo de adaptación y su tiempo para interpretar lo que nosotros queremos. El año pasado apenas le pudimos dar la oportunidad de jugar de corrido", lamentó.



"Y este año sabemos que tiene esa jerarquía y calidad. Está en un momento impresiontante y todo es mérito de él. Lemar está otra vez muy bien. No hay un espacio para uno, ni para otros. Según el momento de interpretación de ellos el entrenador les dará más minutos", sentenció.